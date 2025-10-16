Γιατί το leasing κερδίζει έδαφος στους νέους οδηγούς

Λίγα μόλις χρόνια πριν, το leasing αυτοκινήτου φαινόταν αποκλειστικό προνόμιο των επιχειρήσεων και ειδικά των πωλητών που διένυαν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε μήνα. Αυτό αλλάζει. Και αλλάζει γρήγορα.

Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την αλλαγή στη νοοτροπία;

Σε έναν κόσμο όπου το κόστος διαβίωσης αυξάνεται, η αγορά εργασίας γίνεται αβέβαιη και η τεχνολογία κάνει άλματα, το leasing μπορεί να προσφέρει έναν ευέλικτο και οικονομικό τρόπο οδήγησης – και μάλιστα ενός οχήματος σύγχρονου και αξιόπιστου – χωρίς δεσμεύσεις.

Όπως θα έλεγε και ο Joey από τα “Φιλαράκια”: “What’s not to like? Custard, good. Jam, good. Meat, good!”

1. Λιγότερη δέσμευση, περισσότερες δυνατότητες

Φαίνεται πως οι νέοι σήμερα δεν είναι και πολύ φαν των δεσμεύσεων – και δεν αναφερόμαστε στις σχέσεις. Αυτό που θέλουν είναι να αλλάζουν δουλειά όταν νιώθουν στάσιμοι, συμβόλαιο τηλεφώνου όταν δεν τους καλύπτει το παλιό και όχημα όταν θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Και για να γίνουν όλα αυτά σήμερα, δεν χρειάζονται πολλά χρήματα. Αντιθέτως, έχουν την ελευθερία να επιλέξουν peugeot 2008 leasing, χωρίς να ανησυχούν για το κόστος μεταπώλησης ή τις ξεπερασμένες τεχνολογίες σε λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με έκθεση της Experian για το 2ο τρίμηνο του 2024, State of the Automotive Finance Market Report, το leasing αυξήθηκε στο 25,35%, από 21,14% το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και 19,30% από το προηγούμενο έτος. Αυτός ο αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

To leasing μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε ένα νεότερο, πιο προηγμένο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Και για άτομα που τώρα κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα ή μετακομίζουν σε μια νέα πόλη, αυτή μπορεί να είναι μια έξυπνη και… καθησυχαστική επιλογή.

2. Περισσότερες επιλογές, χαμηλότερο κόστος

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του leasing έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι.

Δύο λέξεις: Προβλέψιμα κόστη.

Το leasing έρχεται με σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, και μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα: συντήρηση, επισκευές, ασφάλιση, τέλη κυκλοφορίας, αλλαγή ελαστικών, οδική βοήθεια, ακόμα και αντικατάσταση του οχήματος αν κάτι πάει πολύ στραβά. Εσύ απλώς βάζεις βενζίνη ή φορτίζεις.

Σε σύγκριση με την παραδοσιακή αγορά, το leasing μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομικό. Δεν απαιτεί προκαταβολή, ούτε μπλέκει τον οδηγό σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις με τις τράπεζες. Αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε στην αγορά ενός μεταχειρισμένου βενζινοκίνητου δεκαετίας και το leasing ενός περσινού μοντέλου, σύντομα θα διαπιστώσεις ότι το πρώτο “καίει” πολλά περισσότερα.

Κι αν κάποιος δεθεί… συναισθηματικά με το αυτοκίνητο, υπάρχει και η επιλογή εξαγοράς στο τέλος της μίσθωσης. Με προνομιακούς όρους και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Το ξέρεις, το έχεις οδηγήσει, το εμπιστεύεσαι.

3. Λιγότερη “ιδιοκτησία”, περισσότερη ευκολία

Η γενιά των νέων οδηγών έχει μεγαλώσει με ψηφιακές πλατφόρμες και συνδρομητικές υπηρεσίες – Netflix αντί για DVD, Spotify αντί για CD. Αυτή η λογική της “χρήσης” αντί της “ιδιοκτησίας” φαίνεται πως έχει έρθει για να μείνει.

Φυσικά, αυτού του είδους η μίσθωση δεν είναι τέλεια. Παρόλα αυτά, η άνοδος του leasing μεταξύ των νέων οδηγών δεν αφορά μόνο την εμφάνιση ή την αποφυγή δέσμευσης. Αντικατοπτρίζει ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις μετακινήσεις τους, τα χρήματα, ακόμη και την ιδέα της ιδιοκτησίας.

Το leasing δεν είναι η σωστή επιλογή για όλους. Αλλά για τους νέους οδηγούς που αναζητούν αξιοπιστία, προβλεψιμότητα και την ευκαιρία να οδηγήσουν κάτι νεότερο και ασφαλέστερο χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία, είναι μια συναρπαστική επιλογή.

Don’t knock it till you try it.