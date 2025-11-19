Άμστερνταμ: Η αστυνομία ανοίγει σακούλες σκουπιδιών και “ξετρυπώνει” παραβάτες

Στην πόλη όπου όλα λειτουργούν ρολόι, ακόμη και τα… σκουπίδια ελέγχονται με τρόπο που δύσκολα φαντάζεται κάποιος επισκέπτης. Στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, η απόρριψη απορριμμάτων δεν είναι απλή υπόθεση — και η αστυνομία φροντίζει να το υπενθυμίζει με τον πιο άμεσο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια βόλτας μου στο κέντρο του Άμστερνταμ, βρέθηκα μπροστά σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό: δύο αστυνομικοί άνοιγαν σακούλες σκουπιδιών, ελέγχοντας προσεκτικά το περιεχόμενό τους. Στόχος; Να εντοπίσουν στοιχεία που αποκαλύπτουν ποιος τα πέταξε παράνομα.

Στην Ολλανδία, η λάθος διαχείριση απορριμμάτων — λάθος μέρα, λάθος σημείο ή λάθος τύπος σκουπιδιών — μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα που αγγίζουν τα 200€ και πάνω. Οι αρχές δεν περιμένουν να τους το φέρει ο άνεμος· ψάχνουν μέσα στις σακούλες για διευθύνσεις, αποδείξεις, κουπόνια, μέχρι και γράμματα, ώστε να βρουν τον υπεύθυνο.

Και το κάνουν επί τόπου, μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Η πόλη είναι χωρισμένη σε ζώνες και κάθε περιοχή έχει συγκεκριμένες ημέρες που επιτρέπεται η αποκομιδή.

Τα σκουπίδια πρέπει να τοποθετούνται ακριβώς στο σωστό σημείο και την κατάλληλη ώρα.

Η παραβίαση θεωρείται αντικοινωνική συμπεριφορά και τιμωρείται αυστηρά.

Η αστυνομία έχει το δικαίωμα να ανοίγει σακούλες για να εντοπίζει τον παραβάτη.

Στις φωτογραφίες φαίνεται καθαρά η διαδικασία: οι αστυνομικοί ανοίγουν σακούλες, ψάχνουν έγγραφα και συνομιλούν με πολίτες που περνούν από το σημείο. Ένα γνώριμο καθημερινό σκηνικό για τους ντόπιους, αλλά καθόλου συνηθισμένο για έναν ταξιδιώτη.

Όταν η καθαριότητα γίνεται υπόθεση… αστυνομίας

Στο Άμστερνταμ, η καθαριότητα και η τάξη δεν είναι θέμα συμβουλών, αλλά ελέγχου.

Το μήνυμα σαφές: αν πετάξεις σκουπίδια όπου να ’ναι, θα σε βρουν — κυριολεκτικά μέσα από τη σακούλα σου.

Μια εικόνα που δείχνει ξεκάθαρα γιατί το Άμστερνταμ παραμένει μια από τις πιο οργανωμένες πόλεις της Ευρώπης. Κι ένα μάθημα για όσους πιστεύουν ότι «τα σκουπίδια εξαφανίζονται μόνα τους».

Ρεπορτάζ και φωτογραφίες: Βιβή Μαργαρίτη