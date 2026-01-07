Super League: Στο ΟΑΚΑ το «Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός» – Αλλάζει ο χλοοτάπητας στη Λεωφόρο

Εκτάκτως στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (11/1, 21:00) ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Super League, όπως ενημέρωσαν οι «πράσινοι» το απόγευμα της Τετάρτης (7/1).

Το ματς θα γίνει στη δεύτερη έδρα που έχουν δηλώσει οι «πράσινοι» και στα Κύπελλα Ευρώπης, λόγω των έργων πλήρους αντικατάστασης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (7/1) και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη (8/1).

Όπως γνωστοποίησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ο νέος χλοοτάπητας προέρχεται από την Ολλανδία και κατασκευάζεται από έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οίκους παραγωγής φυσικού χλοοτάπητα παγκοσμίως.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων τελικών Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον αγωνιστικό χώρο να χρησιμοποιείται με ασφάλεια λίγα 24ωρα μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται προβλέπει υπερμεγέθη ρολά αμμώδους χλοοτάπητα, διαστάσεων περίπου 2,40 μέτρων πλάτους και 15 μέτρων μήκους, με βάρος που ξεπερνά τους 2,5 τόνους ανά ρολό, όταν στην Ελλάδα τα συνήθη μεγέθη δεν υπερβαίνουν τα 1,20 x 8 μέτρα.

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη μέθοδος μειώνει τις «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο κατά περίπου 70%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ομοιομορφίας, της αντοχής και της αγωνιστικής επάρκειας.

Το έργο -όπως τονιζόταν απ’ τον Παναθηναϊκό- θα είχε παραδοθεί ήδη εάν δεν είχαν προκύψει καθυστερήσεις στην έλευση των φορτηγών που μετέφεραν τα ρολά, λόγω κακοκαιρίας στην Ιταλία αλλά και των μπλόκων των αγροτών στην Ελλάδα.

Λόγω της καθυστέρησης και για την καλύτερη δυνατή χρήση του νέου χλοοτάπητα, ο αγώνας της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο νέος αγωνιστικός χώρος θα εγκαινιαστεί στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη (14/1, 20:30).

Με τον τρόπο αυτό ο Παναθηναϊκός λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα ολισθηρότητας που είχαν εμφανιστεί στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων, επενδύοντας για πολλοστή φορά στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες.