Super League: Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ, σε απόσταση αναπνοής ο Ολυμπιακός – Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στην κορυφή της Stoiximan Super League, διαλύοντας εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό με 5-0, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 2-1 και ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Η ΑΕΚ απέφυγε την «γκέλα» χάρη σε γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις (1-0 τον Παναιτωλικό), την ώρα που ο Παναθηναϊκός γνώρισε ήττα-σοκ από τον Βόλο (1-0) στο Πανθεσσαλικό. Σημαντικό διπλό για τον Λεβαδειακό, που πέρασε με 2-0 από τη Λάρισα.

Αμετάβλητη έμεινε η εικόνα στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής, με τον ΠΑΟΚ να κρατά τα ηνία και τον Ολυμπιακό να παραμένει στο -1. Η ΑΕΚ με το γκολ του Πινέδα στο 92’ επέστρεψε στις νίκες και κράτησε τη διαφορά της στους τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε στο -11, έχοντας πάντως ένα ματς λιγότερο.

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης στις Σέρρες, επικρατώντας με 5-0. Από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις προθέσεις του, ανοίγοντας το σκορ με αυτογκόλ του Καρασαλίδη, έπειτα από γύρισμα του Ντεσπόντοφ. Ο Οζντόεφ διπλασίασε τα τέρματα στο 16’ με δυνατό σουτ, ενώ στο 45’ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Μάρας. Στο δεύτερο μέρος, ο Δικέφαλος του Βορρά κυριάρχησε απόλυτα. Ο Οζντόεφ σκόραρε ξανά στο 73’, ο Γιακουμάκης στο 81’ και ο Μπιάνκο με εντυπωσιακό σουτ στο 89’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Η ΑΕΚ βρήκε το γκολ της λύτρωσης στο 90+2’, με τον Πινέδα να χαρίζει τη νίκη και την ηρεμία στην ομάδα του. Η Ένωση, μετά από δύο ήττες, δυσκολεύτηκε απέναντι στους Αγρινιώτες, αλλά πήρε δίκαια το τρίποντο. Είχε δοκάρι με τον Ζοάο Μάριο στο 49’, ενώ στο 78’ ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Γιόβιτς για φάουλ στην αρχή της φάσης.

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 2-1, αν και αγχώθηκε στο φινάλε. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 49’ με τον Ποντένσε, ενώ ο Ταρέμι στο 60’ διεύρυνε το σκορ. Ο Μάνσα όμως αποβλήθηκε στο 73’ έπειτα από ανατροπή στον Σούντμπεργκ, χαρίζοντας πέναλτι στους φιλοξενούμενους. Ο Μορόν εκτέλεσε εύστοχα στο 74’, αλλά ο Άρης, παρά την πίεσή του, δεν κατάφερε να ισοφαρίσει.

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ο Βόλος σημείωσε μία από τις εκπλήξεις της αγωνιστικής, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Ο Λάμπρου, πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», σκόραρε με κεφαλιά στο 23’, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του. Οι «πράσινοι» είχαν πολλές χαμένες ευκαιρίες, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια από το Πανθεσσαλικό. Ο Ράφα Μπενίτεθ γνώρισε την πρώτη του ήττα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, που σε οκτώ αγώνες μετρά τρεις νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2

Ο Λεβαδειακός πήρε σπουδαίο «διπλό» στη Λάρισα με 2-0 και μπήκε στην τετράδα της βαθμολογίας. Ο Πεντρόσο άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 17’, ενώ η ΑΕΛ είχε δύο δοκάρια με τον Πασά (45+1’ και 52’). Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Συμελίδης στο 90+7’, στέλνοντας τη μπάλα σε κενή εστία.

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Η Κηφισιά πήρε δίκαιη νίκη στο Περιστέρι με 2-1. Ο Παντελίδης στο 52’ και ο Αντονίσε στο 57’ «καθάρισαν» το ματς, ενώ ο Τσαντίλας μείωσε στο 80’. Ο Ατρόμητος πίεσε στο φινάλε, αλλά δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει.

Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (3/11) με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (17:00).

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 9ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (Δευτέρα, 17:00)

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΠΑΟΚ 23 Ολυμπιακός 22 ΑΕΚ 19 Λεβαδειακός 15 Βόλος 15 Άρης 12 Κηφισιά 12 Παναθηναϊκός 12 Ατρόμητος 9 Παναιτωλικός 8 ΑΕΛ 7 Πανσερραϊκός 5 ΟΦΗ 3 Αστέρας Τρίπολης 3

(Ο ΟΦΗ έχει 7 αγώνες, ενώ Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης έχουν 8)

