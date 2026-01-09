Super League: Αναβάλλεται ο αγώνας «Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Σούπερ Λίγκας και κατέθεσε αίτημα αναβολής του παιχνιδιού του με τον Αστέρα Τρίπολης για τη 17η αγωνιστική, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στην αρκαδική πρωτεύουσα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου (18:30).

Τρεις ημέρες αργότερα (20/1, 22:00) ακολουθεί το πιο κρίσιμο έως αυτή τη στιγμή παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» στο Champions League, με αντίπαλο την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ένας αγώνας από τον οποίο εξαρτάται το μέλλον τους στην ύπατη διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, καθώς με νίκη θα έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση (πλέι οφ).

Ως εκ τούτου, από την τεχνική ηγεσία κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξουν επιπλέον ημέρες για την προετοιμασία αυτής της συνάντησης, ενώ ταυτόχρονα οι παίκτες και πιο ξεκούραστοι θα είναι και την πιθανότητα τραυματισμών θα μειώσουν.

Η νέα ημερομηνία τέλεσης του αγώνα με το αρκαδικό συγκρότημα θα οριστεί προσεχώς από τη διοργανώτρια αρχή.