Premier League: Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ

Η Premier League μπήκε στο 2026 με τέσσερα ματς που δεν ανέδειξαν νικητή, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια για την κορυφή. Η Λίβερπουλ κόλλησε στο 0-0 με τη Λιντς στο «Άνφιλντ», χάνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει από Τσέλσι και Γιουνάιτεντ. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν για έβδομο ματς το αήττητο και απείλησαν στο 81΄, με γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο Selhurst Park, η Κρίσταλ Πάλας και η Φούλαμ έμειναν στο 1-1. Ο Ματετά άνοιξε το σκορ στο 39΄, όμως στο 80΄ ο Κέιρνι ισοφάρισε, εκμεταλλευόμενος λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων.

Στο «Στάδιο του Φωτός», η Σάντερλαντ έβαλε φρένο στη Μάντσεστερ Σίτι (0-0), που μετρούσε εννέα σερί νίκες. Η Σίτι είχε μεγάλη φάση με τον Χάαλαντ στο 37΄, αλλά δεν βρήκε το γκολ που ήθελε, μένοντας τέσσερις βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ.

Στο Μπρέντφορντ, η Τότεναμ δεν κατάφερε να συνεχίσει στις νίκες, μένοντας στο 0-0. Οι γηπεδούχοι άντεξαν στην πίεση και πήραν πολύτιμο βαθμό απέναντι στους Spurs που ψάχνουν σταθερότητα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Μπέρνλι-Νιούκαστλ 1-3
  • Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2
  • Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2
  • Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2
  • Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1
  • Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1
  • Λίβερπουλ-Λιντς 0-0
  • Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0
  • Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

