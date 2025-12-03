Premier League: «Ιστορικός» Χάαλαντ, εκρηκτικός Φόντεν και Σίτι… φουλ για τίτλο σε ματς… αποθέωση 5-4 την Φούλαμ

Η Τότεναμ απέφυγε την ήττα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό απέναντι στη Νιούκαστλ. Με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ρομέρο στο 90’+5, οι Λονδρέζοι έφεραν το ματς στα ίσια (2-2) και στέρησαν τη νίκη από την ομάδα του Εντουάρντο Μπενίτεθ, ολοκληρώνοντας το πρώτο «πιάτο» της 14ης αγωνιστικής της Premier League με εντυπωσιακό τρόπο.

Στο Λονδίνο, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 5-4 της Φούλαμ σε ένα παιχνίδι που ξεχείλιζε από θέαμα και ανατροπές. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αφού με αυτό το γκολ έγινε ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Premier League που φτάνει τα 100 τέρματα, σε μόλις 111 αγώνες. Το επίτευγμα του Νορβηγού ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Άλαν Σίρερ, ο οποίος χρειάστηκε 124 εμφανίσεις για τον ίδιο στόχο.

Τρία 24ωρα μετά τα δύο γκολ που χάρισαν τη νίκη στη Σίτι απέναντι στη Λιντς (3-2), ο Φιλ Φόντεν επανέλαβε την επίδοση και απέναντι στη Φούλαμ, σημειώνοντας ξανά δύο τέρματα και οδηγώντας την ομάδα του σε δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Η Σίτι πλησίασε πλέον στο -2 από την κορυφή, έχοντας ένα ματς περισσότερο από την Άρσεναλ, και δείχνει ότι μπαίνει δυναμικά στη μάχη του τίτλου, με τον Φόντεν να επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασικού πρωταγωνιστή.

Σημαντική νίκη πέτυχε και η Έβερτον, η οποία αντέδρασε μετά την βαριά ήττα της από τη Νιούκαστλ (1-4) τρεις ημέρες νωρίτερα. Το μοναδικό γκολ του Τζακ Γκρίλις στο 78′ χάρισε στους «εφοπλιστές» ένα πολύτιμο τρίποντο απέναντι στην Μπόρνμουθ, επαναφέροντας την ομάδα στο δρόμο των επιτυχιών.