O χρυσός Ολυμπιονίκης Μιχάλης Μουρούτσος στην καλοκαιρινή γιορτή του ΣΟΑΤ

Μια ξεχωριστή, λαμπερή και βαθιά συγκινητική στιγμή ετοιμάζεται να ζήσει η αθλητική οικογένεια των Τρικάλων.

Στη μεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση του ΣΟΑΤ για τις εξετάσεις Έγχρωμων Ζωνών, προσκεκλημένος και επίτιμος καλεσμένος θα είναι ένας άνθρωπος που έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα στον ελληνικό αθλητισμό: ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, Mιχάλης Μουρούτσος.

Η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα αθλητή δεν προσδίδει απλώς κορυφαία αίγλη στην εκδήλωση, αλλά αποτελεί την απόλυτη πηγή έμπνευσης και παρακίνησης για τους μικρούς και μεγάλους αθλητές του συλλόγου.

Τα παιδιά του ΣΟΑΤ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά το πρότυπο της προσπάθειας, της επιμονής και της επιτυχίας, παίρνοντας το ωραιότερο μάθημα ζωής για τη δική τους πορεία, τόσο μέσα στα τερέν όσο και στην καθημερινότητά τους.