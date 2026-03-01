O ΑΟΤ κόλλησε στο 0-0 με την Νέα Σελεύκεια – Έχασε πρωτιά και βαθμούς

O AOT μετά το εκπληκτικό σερί που τον έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας θυμήθηκε τον κακό του εαυτό στα δύο τελευταία παιχνίδια της Α’ φάσης απέναντι στους ουραγούς της βαθμολογίας.

Το περασμένο Σάββατο αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1 με την Πρόοδο Ρωγών, σήμερα το απόγευμα αναδείχτηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Νέα Σελεύκεια.

Και στις δύο περιπτώσεις έλειψε η σπιρτάδα, το πάθος και η διάθεση. Και σε αυτήν την φάση του πρωταθλήματος αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα άμα θες να μαζέψεις βαθμούς.

Στο διά ταύτα: Η σημερινή ισοπαλία στοίχισε τον τίτλο της Α΄ φάσης που πάει στην τριπλή ισοβαθμία στην Ελασσόνα (ποιος θα το’ λεγε) αλλά αυτό που στοιχίζει περισσότερο είναι ότι αν ο ΑΟΤ έπαιρνε δύο νίκες με τους ουραγούς θα έμπαινε στην Β’ φάση με «αέρα» τεσσάρων βαθμών απέναντι στους άλλους δύο, κάτι που δεν κατάφερε.

Στο σημερινό παιχνίδι δεν αξίζει να σταθούμε. Τα Τρίκαλα είχαν κάποιες ευκαιρίες να πετύχουν γκολ αλλά η εμφάνιση τους ήταν άχρωμη, άοσμη και άγευστη και σε καμία περίπτωση δεν ταίριαζε σε ομάδα που καιγόταν για βαθμούς.

Το φιλμ του αγώνα

4′ Κεφαλιά του Σαμαντά απο καλή θέση φεύγει άουτ

8′ Λόμπα φάουλ του Λαμπίρη πάνω απο την εστία του Θέμελη

42′ Μετά απο γέμισμα του Λαμπίρη προβολή του Νίτσου απο την καρδιά της άμυνας φεύγει άουτ. Καλή στιγμή για τον ΑΟΤ

57΄ Ό Θέμελης βγαίνει έξω απο την περιοχή και διώχνει προ του Γρηγορόπουλου

64′ Σουτ Ορφανού φεύγει ελάχιστα άουτ

80′ Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΟΤ. Μετά απο εξαιρετική προσπάθεια και γύρισμα του Γρηγορόπουλου ο Νίτσος απο θέση βολής έστειλε την μπάλα άουτ

Ο Γιώργος Βλάχος από τον ΣΔ Ηπείρου ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς τους συντοπίτες του κ.κ. Τσάγκας, Διαμαντόπουλος. Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Πήλιο, Γερονικολό, Πανταζή, Θέμελη της Νέας Σελεύκειας και στους Γρηγορόπουλο, Λαμπίρη, Φιρινίδη, Νίτσο των Τρικάλων.

Νέα Σελεύκεια (Βλάσης Ναστούλης): Θέμελης, Πετρίδης, Πήλιος (59΄Τασιούλας), Βασιλάκης, Πανταζής, Παππάς (85′ Βρέτο), Κύργιος, Γούλας (71΄Γκόλιας), Τσίτσιος (85′ Κουρνιώτης) , Γερονικολός, Μάντζας

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης (78΄Κωνσταντόπουλος), Λαμπίρης, Ορφανός, Σουλιώτης, Ναζίμ, Κοκκίνης (46′ Γρηγορόπουλος), Παπαδάκος (64΄Αντερέμι), Νίτσο, Σαμαντάς (83′ Βασίλας), Κακάμης (64′ Πατρώνης).

