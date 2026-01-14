NBA: Συντριβή των Μπακς από τους Τίμπεργουλβς – O «Greek Freak» ανταπέδωσε τα γιουχαΐσματα των οπαδών στο Μιλγουόκι

Ακόμη και χωρίς τους Άντονι Έντουαρνντς (διαχείριση τραυματισμού στο δεξί πόδι) και Ρούντι Γκομπέρ (τιμωρημένος), η Μινεσότα πέρασε σαν… σίφουνας από το Μιλγουόκι, διαλύοντας τους Μπακς με 139-106, σε ένα βράδυ όπου η ευστοχία από τα 6,75 μ. έκανε τη διαφορά από νωρίς.

Ο Τζούλιους Ραντλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μπόουνς Χάιλαντ πρόσθεσε 23 πόντους και ο Ναζ Ριντ άλλους 19. Οι Τίμπεργουλβς πανηγύρισαν την έκτη νίκη τους στα τελευταία επτά παιχνίδια, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό από το ξεκίνημα.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν χωρίς τον Μάιλς Τέρνερ (ασθένεια) και δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν πραγματικά στο παιχνίδι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 25 πόντους (9/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 7/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 7 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής, με τον Μπόμπι Πόρτις -στη βασική πεντάδα- να έχει 14 πόντους και τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ 13 πόντους και 8 ασίστ.

Η αναμέτρηση κρίθηκε ουσιαστικά από την πρώτη περίοδο, όταν η Μινεσότα προηγήθηκε με 38-20, με τον ΜακΝτάνιελς να σημειώνει 14 πόντους και τους φιλοξενούμενους να ευστοχούν σε 8 από τα 13 τρίποντα. Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με το σκορ στο ημίχρονο να φτάνει στο 76-45, τον Ραντλ να μετρά ήδη 24 πόντους και τον Αντετοκούνμπο 15.

Οι Μπακς έδειξαν κάποια σημάδια αντίδρασης στο τρίτο δωδεκάλεπτο, μειώνοντας μέχρι τους 18 πόντους, όμως κάθε προσπάθεια επιστροφής «σβηνόταν» από την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία της Μινεσότα, που δεν άφησε το ματς να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον.

Συνολικά, οι Τίμπεργουλβς τελείωσαν το παιχνίδι με 22/42 τρίποντα (52,4%) και 59,8% εντός πεδιάς, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τα 20 λάθη των Μπακς, από τα οποία προέκυψαν 28 πόντοι.

Με τη νίκη αυτή, η Μινεσότα έκανε το «2 στα 2» στη σεζόν απέναντι στο Μιλγουόκι για πρώτη φορά από τη σεζόν 2021-22, ισοφαρίζοντας παράλληλα τη συνολική προϊστορία των δύο ομάδων σε 36-36.

Αποδοκιμασίες

Οι φίλαθλοι των Μπακς στο Fiserv Forum δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους για την έκβαση του αγώνα, φωνάζοντας και γιουχάροντας όταν η ομάδα του Μιλγουόκι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 76-45 στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Τίμπεργουλβς.

Η διαφορά που ξεπέρασε τους 30 πόντους στο ημίχρονο προκάλεσε τις αντιδράσεις του κόσμου, και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν δυνατόν να κλείσει τα αυτιά του.

Ο δύο φορές MVP παραδέχθηκε ότι δεν θυμάται ποτέ να έχει ακούσει γιουχαΐσματα από τους φιλάθλους των Μπας κατά τη διάρκεια της 13χρονης καριέρας του στο Μιλγουόκι.

«Δεν έχω ξαναβρεθεί σε κάτι τέτοιο», δήλωσε μετά το παιχνίδι. «Είναι κάτι νέο για μένα».

Στο πρώτο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου, έπειτα από μια διείσδυση και φάουλ που κέρδισε, ο Αντετοκούνμπο έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση με κάτω τον αντίχειρες και γιούχαρε πίσω τους οπαδούς.

«Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω κι εγώ», είπε. «Το κάνω όλη τη σεζόν».

FULL MOMENT: Giannis boos back at Bucks crowd during blowout pic.twitter.com/MyShKbaYcE — NBAbzy (@nbabzyy) January 14, 2026



Ο Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε ότι η απόδοση των Μπακς την Τρίτη ήταν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ εξήγησε γιατί τον ενόχλησαν τα γιουχαΐσματα. «Δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο», είπε.

«Αλλά ο καθένας έχει την άποψή του και κάνει ό,τι θέλει. Δεν πρόκειται να τους πω τι να κάνουν και πώς να συμπεριφέρονται όταν δεν παίζουμε σκληρά ή χάνουμε παιχνίδια ή δεν βρισκόμαστε εκεί που πρέπει. Και δεν νομίζω ότι κανείς έχει το δικαίωμα να μου πει πώς να συμπεριφερθώ στο παρκέ αφού βρίσκομαι εδώ 13 χρόνια και είμαι βασικά ο κορυφαίος σε όλα».

Αναμετρήσεις

Μαϊάμι – Φοίνιξ 127-121

Χιούστον – Σικάγο 119-113

Μιλγουόκι – Μινεσότα 106-139

Νέα Ορλεάνη – Ντένβερ 116-122

Οκλαχόμα Σίτι – Σαν Αντόνιο 119-98

Λέικερς – Ατλάντα 141-116

Γκόλντεν Στέιτ – Πόρτλαντ 119-97

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 25-14 Βοστώνη 24-15 Τορόντο 24-17 Φιλαδέλφεια 22-16 Μπρούκλιν 11-26

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 28-10 Κλίβελαντ 22-19 Σικάγο 18-21 Μιλγουόκι 17-23 Ιντιάνα 9-31

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 22-18 Μαϊάμι 21-19 Ατλάντα 20-22 Σάρλοτ 14-26 Ουάσινγκτον 10-28

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 34-7 Ντένβερ 27-13 Μινεσότα 27-14 Πόρτλαντ 19-22 Γιούτα 14-25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 24-14 Φοίνιξ 24-16 Γκόλντεν Στέιτ 22-19 Λ.Α. Κλίπερς 16-23 Σακραμέντο 10-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 27-13 Χιούστον 23-14 Μέμφις 17-22 Ντάλας 15-25 Νέα Ορλεάνη 9-33

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sports Net