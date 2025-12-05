NBA: Ο Ντόντσιτς στο «κυνήγι» του Αντετοκούνμπο – Αναφορές ότι ζήτησε από τους Λέικερς να εξετάσουν την απόκτηση του Έλληνα MVP

Οι φήμες για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν επιστρέψει δυναμικά, μετά την αινιγματική «εκκαθάριση» που έκανε στα προφίλ του στα social media, με τους Λέικερς να εμφανίζονται και πάλι ως πιθανός προορισμός για τον σταρ των Μπακς, καθώς η σεζόν προχωρά και ο Έλληνας δις MVP είναι ξανά τραυματίας.

Ο «Greek Freak», ο 6ος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έφτασε τους 21.000 πόντους στην καριέρα του, πρόσφατα αφαίρεσε όλες τις αναφορές στους Μπακς από τους λογαριασμούς του στο Instagram και στο Twitter, γεγονός που πολλοί θεώρησαν ότι θα μπορούσε να είναι προοίμιο αιτήματος ανταλλαγής, ωστόσο μέχρι στιγμής τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί ή επιβεβαιωθεί επίσημα.

Εξάλλου, ο προπονητής των «ελαφιών», Ντοκ Ρίβερς, διέψευσε δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο «Giannis» είχε ζητήσει να γίνει ανταλλαγή από το καλοκαίρι.

Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP’s future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025



Παρ’ όλα αυτά, οι φήμες βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο και υπάρχει πιθανότητα ο Αντετοκούνμπο να αλλάξει ομάδα πριν από τη νέα χρονιά, σημειώνει το Newsweek.

Σύμφωνα με τον Lou Canellis του Fox Chicago, ο Σλοβένος σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόντσιτς, ρώτησε την ομάδα του για την πιθανότητα απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Σας το λέω με βεβαιότητα», δήλωσε ο Canellis.

REPORT: Luka Doncic asked the Lakers to see if they can acquire Giannis Antetokounmpo 👀 “I can tell you that the Lakers inquired and Luka Doncic himself inquired, trying to see if the Lakers could work out a deal with the Milwaukee Bucks.” (Via @LouCanellis) pic.twitter.com/ZWNiY9gt0j — CourtSideHeat (@CourtSideHeat) December 4, 2025



«Πριν από μερικούς μήνες, ο Γιάννης ήθελε να γίνει ανταλλαγή. Η πρώτη του επιλογή ήταν η Νέα Υόρκη με τους Νικς. Οι Νικς δεν θα έκαναν παραχωρήσεις, δεν προσέφεραν κάτι περισσότερο από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς και απλώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με τους Μπακς αν θα έδιναν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σας λέω επίσης ότι οι Λέικερς ρώτησαν και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς ρώτησε, προσπαθώντας να δουν αν οι Λέικερς μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μπακς. Θυμηθείτε, ο Γιάννης θέλει να φύγει γιατί θέλει να κερδίσει», είπε σύμφωνα με το Newsweek.

Μυθική τριάδα στους Λέικερς

Μια πιθανή τριάδα με Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ήταν ιστορική, στα βήματα άλλων «Big Three» σχημάτων όπως Τζόρνταν-Πίπεν-Ρόντμαν, Τζέιμς-Γουέιντ-Μπος, Κάρι-Τόμσον-Ντουράντ κ.α., και θα μπορούσε άμεσα να ενισχύσει τους Λέικερς, αλλά το κόστος για να γίνει αυτό πραγματικότητα θα ήταν υψηλό.

Οι Λέικερς μπορεί να μην είναι οι επικρατέστεροι για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, αλλά ποτέ δεν πρέπει να υποτιμώνται όταν πρόκειται για ανταλλαγές σούπερ σταρ. Εκτός από τη διεκδίκηση τίτλων, οι Λέικερς είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να αποκτούν σούπερ σταρ – είναι στο DNA τους, σχολιάζει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.

Luka Doncic asked the Lakers to try and acquire Giannis Antetokounmpo 👀 “I can tell you that the Lakers inquired and Luka Doncic himself inquired, trying to see if the Lakers could work out a deal with the Milwaukee Bucks.” (via Fox News’ Lou Canellis) pic.twitter.com/5aPdlOtaB5 — Basketball Forever (@bballforever_) December 4, 2025



Ο Αντετοκούνμπο είναι αυτή τη στιγμή εκτός για δύο έως τέσσερις εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Στην τρέχουσα σεζόν, έχει μέσο όρο 28,9 πόντους ανά παιχνίδι, 10,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ, σουτάροντας με 63,9% από το πεδίο και 43,4% από τα τρίποντα σε 29,1 λεπτά συμμετοχής σε 17 παιχνίδια.

Déjà vu

Τα περασμένα Χριστούγεννα, ο Ντόντσιτς υπέστη θλάση στον γαστροκνήμιο, έχασε ένα μήνα στη Ντάλας και στη συνέχεια μετακινήθηκε στους Λέικερς.

Όσο κι αν προκάλεσε σοκ αυτή η επιλογή της ομάδας του Ντάλας, μια ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο μπορεί να μην προκαλέσει την ίδια έκπληξη.

Δεν είναι πλέον ακριβώς «breaking news», επισημαίνει η ιστοσελίδα Essentially Sports, αλλά το μοτίβο έχει αξιοσημείωτη ομοιότητα: «θλάση στον γαστροκνήμιο; Τσεκ. Προθεσμία ανταλλαγών κοντά; Τσεκ. Απουσία 2–4 εβδομάδες; Τσεκ. Και οι Λέικερς να παραμονεύουν στα πρωτοσέλιδα; Μεγάλο τσεκ».

Πώς θα μπορούσε να πάει στους Λέικερς

Το Bleacher Report, από την πλευρά του, παρουσίασε κάποιες προτάσεις ανταλλαγών για τον Αντετοκούνμπο και τις ομάδες που εμπλέκονται, ξεκινώντας με τους Λέικερς.

Σύμφωνα με BR, οι Μπακς στέλνουν Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο στους Λέικερς με αντάλλαγμα τους Ρούι Χατσιμούρα, Τζάρεντ Βάντερμπιλτ, Γκέιμπ Βίνσεντ, Μάξι Κλέμπερ, τον rookie Ντάλτον Κνεκτ, μια πρώτη επιλογή στα draft του 2031 και μια σειρά ανταλλαγών επιλογών μέχρι το 2032.

Πολλοί θα υποθέσουν ότι οι Μπακς θα απαιτούσαν και τον Όστιν Ριβς, αλλά με τον «AR» να γίνεται free agent το 2026, δεν υπάρχει βεβαιότητα αν θα παραμείνει σε μια ομάδα που θα αναδιαρθρώνεται.