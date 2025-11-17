NBA: Οι Λέικερς στο επίκεντρο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό – Η λίγκα συλλέγει αρχεία και έγγραφα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μεταξύ των ομάδων του ΝΒΑ που κλήθηκαν να παραδώσουν «έγγραφα και αρχεία» στη Λίγκα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες, όπως μετέδωσαν την Κυριακή (16/11) το The Athletic και το ESPN.

Σύμφωνα με το ESPN, ο βοηθός γυμναστής Μάικ Μανσίας και ο εκτελεστικός διοικητικός Ράντι Μιμς συγκαταλέγονται στους περίπου δώδεκα εργαζομένους των Λέικερς που συνεργάζονται με την έρευνα. Η επαφή με τους εμπλεκόμενους δεν συνεπάγεται απαραίτητα πειθαρχικά ζητήματα.

«Το ΝΒΑ ανέθεσε σε ανεξάρτητη νομική εταιρεία να διερευνήσει τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, μόλις αυτό έγινε δημόσιο. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου τύπου έρευνες, ζητήθηκε από διάφορα άτομα και οργανισμούς να διατηρήσουν έγγραφα και αρχεία. Όλοι έχουν συνεργαστεί πλήρως», ανέφερε εκπρόσωπος της Λίγκας.

Οι Λέικερς θεωρούνται ομάδα ενδιαφέροντος λόγω της παρουσίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος διανύει την έβδομη σεζόν του στον οργανισμό.

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο για παράνομο στοιχηματισμό, που αιφνιδίασε το ΝΒΑ τον προηγούμενο μήνα, περιλάμβανε συλλήψεις όπως του πρώην παίκτη και βοηθού προπονητή Ντέιμον Τζόουνς, στενού φίλου του Τζέιμς, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι πούλησε (ή προσπάθησε να πουλήσει) μη δημόσια πληροφορία σε παίκτες στοιχήματος ότι ο Τζέιμς θα έμενε εκτός αγώνα απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2022-23.

Οι παράνομοι στοιχηματικοί κύκλοι οδήγησαν επίσης στη σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε στημένα παιχνίδια πόκερ, και του γκαρντ του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ.

Ο Ροζίερ κατηγορείται ότι ενημέρωσε στενό του φίλο, τον Ντινίρο Λάστερ, πως σκόπευε να αποχωρήσει πρόωρα από αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς προσποιούμενος τραυματισμό.

Ο Λάστερ και συνεργοί του φέρονται να αξιοποίησαν τη γνώση αυτή για να τοποθετήσουν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στα «under» στατιστικά του Ροζίερ, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ