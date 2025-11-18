NBA: Ανησυχία στους Μπακς μετά τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Ήττα για τα «ελάφια» στο Κλίβελαντ

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους, χάνοντας με 118-106 στο Κλίβελαντ από τους Καβαλίερς, σε μια βραδιά που σημαδεύτηκε από την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ένιωσε ενοχλήσεις στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου, αφού προηγουμένως είχε κάνει φάουλ στον Εβαν Μόμπλεϊ μέσα στη ρακέτα. Αμέσως κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια και δεν επέστρεψε, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 13 λεπτά.

Ο Ντοκ Ρίβερς επιβεβαίωσε μετά το ματς ότι ο Γιάννης θα υποβληθεί σε μαγνητική την Τρίτη, με την αγωνία να είναι διάχυτη στο Μιλγουόκι.

Παρά την απουσία του Αντετοκούνμπο στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μπακς πάλεψαν, όμως ένα ξέσπασμα του Σαμ Μέριλ στην τέταρτη περίοδο έγειρε οριστικά την πλάστιγγα. Ο πρώην παίκτης των Μπακς πέτυχε 11 από τους 20 πόντους του στο τελευταίο δωδεκάλεπτο και με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στο 100-91, δίνοντας στους Καβαλίερς τον χώρο που έψαχναν για να «κλειδώσουν» τη νίκη.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν εντυπωσιακός, τελειώνοντας το ματς με 37 πόντους και 7 ασίστ, ενώ είχε ήδη 25 πόντους στο ημίχρονο με 10/13 σουτ. Ο Μόμπλεϊ πρόσθεσε μια «γεμάτη» εμφάνιση με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ αλλά και 6 λάθη.

Για το Μιλγουόκι, ο Ράιαν Ρόλινς πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα των Μπακς, σκοράροντας 24 πόντους με 5/10 τρίποντα. Ο Μάιλς Τέρνερ είχε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 12. Ο Κόουλ Άντονι έδωσε 8 ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Σίξερς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/11) στις 03:00 στο Μιλγουόκι.

Επιστροφή στις νίκες για τους Μπουλς

Οι Σικάγο Μπουλς επέστρεψαν στις νίκες μετά από πέντε σερί ήττες, επικρατώντας 130-127 μέσα στο Ντένβερ και «σπάζοντας» παράλληλα το επταπλό νικηφόρο σερί των Νάγκετς.

Ο Τζος Γκίντεϊ ήταν ο κορυφαίος των φιλοξενούμενων με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ άλλοι πέντε παίκτες των Μπουλς τελείωσαν με διψήφιο αριθμό πόντων (Ντοσούνμου 21, Χέρτερ 20, Σμιθ 16, Κάρτερ 15, Μπουζέλις 13). Η Σικάγο, που προερχόταν από ματς δύο παρατάσεων στη Γιούτα, είχε εντυπωσιακό πλεονέκτημα πάγκου (66-9), ενώ αγωνίστηκε χωρίς τον Κόμπι Γουάιτ λόγω διαχείρισης μετά την επιστροφή του.

Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς υπέγραψε το όγδοο τριπλ-νταμπλ της χρονιάς με 36 πόντους, 18 ριμπάουντ και 13 ασίστ, αλλά αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης στο φινάλε. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 34 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Άρον Γκόρντον 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Κάμερον Τζόνσον είχε 19 πόντους.

Στο Μαϊάμι οι Χιτ άντεξαν την πίεση στο φινάλε και επικράτησαν 115-113 των Νιου Γιορκ Νικς, βάζοντας τέλος σε ένα μίνι σερί δύο ηττών και παίρνοντας μια άτυπη ρεβάνς για τη βαριά ήττα της Παρασκευής στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν».

Ο Νόρμαν Πάουελ ηγήθηκε του Μαϊάμι με 19 πόντους, με συνολικά επτά παίκτες των Χιτ να τελειώνουν με διψήφιο αριθμό. Ο Ντέιβιον Μίτσελ είχε 18, ο Κέλ’ελ Γουέαρ πρόσθεσε 16 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ οι Φοντέκιo, Χακέζ Τζούνιορ και Λάρσον σημείωσαν από 13.

Οι Νικς, που αγωνίστηκαν χωρίς τους τραυματίες Τζέιλεν Μπράνσον και Οτζι Ανουνόμπι, επέστρεψαν από το -10 στο τελευταίο τρίλεπτο με τον ΜακΜπράιντ (25 πόντοι) να βάζει 13 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Έφτασαν στο 112-110 με 1:10 για το τέλος, ενώ ο Τάουνς (22 πόντοι, 15 ριμπάουντ) με τρίποντο μείωσε ξανά στον πόντο (114-113). Ωστόσο, ο Μίτσελ έγραψε το 115-113 από τη γραμμή και ο Γουέαρ έκανε σπουδαίο μπλοκ στον Τάουνς στα 13’’ για να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα. Ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε 23 πόντους για τους Νικς, που έμειναν στο 25% από τα 6,75 (9/36).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ – Μιλγουόκι: 118-106

Ντιτρόιτ – Ιντιάνα: 127-112

Φιλαδέλφεια – Κλίπερς: 110-108

Τορόντο – Σάρλοτ: 110-108

Μαϊάμι – Νέα Υόρκη: 115-113

Μινεσότα – Ντάλας: 120-96

Νέα Ορλεάνη – Οκλαχόμα Σίτι: 109-126

Ντένβερ – Σικάγο: 127-130

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 9-5 Νέα Υόρκη 8-5 Φιλαδέλφεια 8-5 Βοστώνη 7-7 Μπρούκλιν 2-11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 12-2 Κλίβελαντ 10-5 Σικάγο 7-6 Μιλγουόκι 8-7 Ιντιάνα 1-13

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 9-5 Μαϊάμι 8-6 Ορλάντο 7-7 Σάρλοτ 4-10 Ουάσινγκτον 1-12

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 14-1 Ντένβερ 10-3 Μινεσότα 9-5 Πόρτλαντ 6-7 Γιούτα 5-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 10-4 Γκόλντεν Στέιτ 9-6 Φοίνιξ 8-6 Λ.Α. Κλίπερς 4-10 Σακραμέντο 3-11

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Χιούστον 9-3 Σαν Αντόνιο 9-4 Μέμφις 4-10 Ντάλας 4-11 Νέα Ορλεάνη 2-12

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ