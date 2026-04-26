Mε 55 αθλητές ο ΣΟΑΤ σε φιλικούς αγώνες στην Καρδίτσα

Μεγάλη συμμετοχή του ΣΟΑΤ Τρικάλων στους φιλικούς αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΌ στη διοργάνωση του “Πρωτέα Καρδίτσας”

Με αποστολή 55 αθλητών, ο ΣΟΑΤ συμμετείχε στους φιλικούς αγώνες Proteas Baby Cup, που διοργανώθηκαν την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στην Καρδίτσα από τον αθλητικό σύλλογο Πρωτέας Καρδίτσας.

Η διοργάνωση, που απευθυνόταν στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε σύλλογο από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Οι νεαροί αθλητές του ΣΟΑΤ, παρά την ηλικία τους και το επίπεδο της αγωνιστικής τους εμπειρίας, επέδειξαν αξιόλογη απόδοση και άφησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, τόσο με την τεχνική τους κατάρτιση όσο και με την μαχητικότητα τους.

Το ΔΣ του ΣΟΑΤ εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Προπονητικό Επιτελείο για τη συστηματική και αποτελεσματική προετοιμασία των αθλητών, καθώς και στους γονείς που με την εμπιστοσύνη και τη συμπαράστασή τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας.

Ο ΣΟΑΤ Τρικάλων συνεχίζει με συνέπεια την αποστολή του: να προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα υγιές αθλητικό περιβάλλον, αξίες και προοπτική.