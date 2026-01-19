KAE Ολυμπιακός: «Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται»

Η KAE Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με την αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο για τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Περιμέναμε σήμερα να δούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο στο δικαστήριο, αλλά, όπως κάνει πάντοτε, δεν εμφανίστηκε.

Γνώριζε προφανώς ότι η μήνυσή του κατά των εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για ψευδή καταμήνυση θα απορριπτόταν, όπως και πράγματι έγινε. Το δικαστήριο, κρίνοντας τη μήνυση του Δ. Γιαννακόπουλου ως αβάσιμη, κήρυξε τους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γεώργιο Σκινδήλια αθώους.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται.

Όσο για τη σημερινή δήλωση του ότι “η θέση του υποστηρίζοντας την κατηγορία δεν είναι για όλους”, περιοριζόμαστε να τον πληροφορήσουμε ότι η δικηγόρος του δήλωσε προς το δικαστήριο ότι ο Δ. Γιαννακόπουλος παρίσταται κανονικά προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος μας.

Ας συνεννοούνται τουλάχιστον πριν ξεκινήσει τα stories…»

Νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο instagram ενημέρωνε δημόσια και εγγράφως πως δεν επιθυμεί την καταδίκη των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλων.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια.

Γνωρίζοντας πια τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν σε σημείο να αποστείλουν μηνύματα, για να μην τιμήσω το «μνημόσυνο» του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου κι έτσι δήλωσα προς το αρμόδιο (πολύ διαβασμένο) Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω. Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας παρά με τιμωρίες. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».