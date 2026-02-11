Kύπελλο Ερασιτεχνών: Στους “4” ο ΑΟΤ, “καθάρισε” εύκολα την Κόρινθο

Αν και προστάτεψε κάμποσους βασικούς ο Νίκος Μπαδήμας ο ΑΟ Τρίκαλα δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κόρινθο για την προημιτελική φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών μιας και όσοι κλήθηκαν να αγωνιστούν έδειξαν και όρεξη και διάθεση και δήλωσαν παρών για τα επόμενα παιχνίδια της σεζόν.

Ο ΑΟΤ ήταν κυρίαρχος σε όλη την διάρκεια του 90λεπτου, δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα και θα μπορούσε να σημειώσει και περισσότερα γκολ πέραν των τριών από τον Πατρώνη (39’) με απευθείας χτύπημα φάουλ, του Γρηγορόπουλου (60’) με πλασέ από κοντά και του Ναζίμ (85’) με κεφαλιά.

Ο δρόμος για τον τελικό περνά και πάλι από τα Τρίκαλα καθώς στα ημιτελικά που είναι νοκ άουτ οι «κυανέρυθροι» υποδέχονται τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου που νίκησε στον άλλο προημιτελικό τον Ηρακλή Λάρισας με 2-0.

Στον άλλο ημιτελικό έχει περάσει ήδη ο Γιούχτας που περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Πανθρακικός – Νέα Αρτάκη (18/02).

Ο Μπαδήμας από το παιχνίδι σίγουρα κρατά την εξαιρετική απόδοση του Κωνσταντόπουλου στο δεξί άκρο της άμυνας που αγωνίζεται ως μικρός. Παίζει την πλευρά εξαιρετικά, αμυντικά είναι ικανός αλλά έχει και επιθετικές ικανότητες.

Εγγύηση επίσης στο κέντρο της άμυνας οι Αφοι Σκόνδρα ενώ πολύ καλό παιχνίδι έκαναν και οι Πατρώνης, Γρηγορόπουλος, Βασίλας χωρίς ουσιαστικά να υστερήσει κανείς απ΄ όσους ξεκίνησαν ενώ και οι αλλαγές είχαν όρεξη και διάθεση.

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Απόστολος Σκόνδρας, Χαλικιάς, Ορφανός, Γιάννης Σκόνδρας, Πατρώνης, Παπαδάκος (75΄Ναζίμ), Βασίλας (67′ Κάτανας), Αντερέμι (67′ Νίτσος), Κωνσταντόπουλος (81′ Γκερπεσιώτης), Γρηγορόπουλος (67′ Κοκκίνης)

Κόρινθος (Νίκος Κουρμπανάς): Τριαντάφυλλος, Βεντούρης, Καρέλης (86′ Λιάκος), Μυρτάι, Νικολάου (49′ Σιαμπάνης), Μερκούρι, Πέροβιτς (86′ Φιλιππάκης), Χαρίτος (65΄Διαμαντόπουλος), Φάκκης, Γιαννίκος, Ρέππας (65΄Ρηγόπουλος)

