Juniors Masters: Νέος θρίαμβος για τον Ραφαήλ Παγώνη – Κατέκτησε το τρόπαιο στο Μόντε Κάρλο

Ο Ραφαήλ Παγώνης επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά το σπουδαίο ταλέντο του, κατακτώντας σήμερα και το τρόπαιο στο Junior Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο 13χρονος Ελληνας πρωταθλητής του τένις, Νο 1 της κατάταξης στην Ευρώπη, νίκησε με ανατροπή τον Σλοβάκο, Μαξ Λόριντσικ (Νο 6), με 4-6, 6-4 και 6-3, έπειτα από 1 ώρα και 55 συναρπαστικού αγώνα στο ιστορικό Monte Carlo Country Club.

Ετσι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τελευταία του χρονιά στο Tennis Europe Tour U14. Αυτός ήταν ο 8ος τίτλος του Παγώνη τη φετινή σεζόν, στην οποία κατέκτησε τα πάντα στην Ευρώπη και έκλεισε ως Νο 1 στο Tennis Europe Junior Ranking.



«Νιώθω πολύ καλά που κέρδισα το Masters, νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου και για την ομάδα μου επίσης», είπε ο “Ράφα”, στις δηλώσεις που έκανε για την Tennis Europe λίγο μετά την κατάκτηση του Tennis Europe Junior Masters.

Για το αν είχε πίεση και άγχος πριν από τον μεγάλο αγώνα, είπε: «Είχα πολλή αυτοπεποίθηση και την ίδια στιγμή είχα και άγχος. Ήθελα να κερδίσω το τουρνουά και ήμουν πολύ χαρούμενος μετά το ματς, η ομάδα μου έκλαιγε».

Όταν ρωτήθηκε εάν ο ίδιος έκλαψε, απάντησε γελώντας: «Όχι, εγώ δεν κλαίω ποτέ».

O Παγώνης θα περάσει από τον επόμενο χρόνο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Όπως είπε θα παίξει μόνο στα μεγαλύτερα τουρνουά στα 16άρια του χρόνου και θα κάνει σιγά-σιγά και τη μετάβαση στο παγκόσμιο juniors tour της ITF: «Του χρόνου θα παίζω μόνο ITF και τα Super Category στα 16άρια της Tennis Europe».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / tennisnews.gr