H Φανή Τζέλη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Η Φανή Τζέλη του ΣΟΑΤ, ως μέλος και μάλιστα Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ταεκβοντό Α/Γ αναχώρησε την Δευτέρα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό με την Εθνική Ομάδα

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί από 24 έως 30 Οκτωβρίου και η Τζέλη θα αγωνιστεί την 1η μέρα της διοργάνωσης.

Με πολλά όνειρα και φιλοδοξίες αναχώρησε για την Κίνα η Εθνική Ομάδα Ταεκβοντό που θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών.

Θα αγωνιστούν συνολικά 16 Ελληνες Πρωταθλητές, που έχουν ως στόχο η διάκριση.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ειναι η 2η στην ιεραρχία μετά την Ολυμπιάδα διοργάνωσ,και ειναι μεγάλη Τιμή για κάθε αθλητή που θα φέρει το Εθνόσημο εκπροσωπώντας την χώρα του.

Η Φανή Τζέλη, μέλος της Εθνικής ομάδας Γυναικών Ταεκβοντό, θα εκπροσωπήσει τον Τρικαλινό Αθλητισμό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό 2025.Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023 στο Αζερμπαϊτζάν το άλλο μεγάλο αστέρι του ΣΟΑΤ η Μαρία Τζέλη έλαβε μέρος ως μέλος της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται καλή επιτυχία σε όλη την Ελληνική αποστολή!