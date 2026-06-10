H σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΠΣ Τρικάλων – Πρόεδρος ο Μάκης Παπαγεωργίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Τρικάλων μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 4 Ιουνίου.

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Μάκης Παπαγεωργίου.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ