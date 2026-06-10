H σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΠΣ Τρικάλων – Πρόεδρος ο Μάκης Παπαγεωργίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Τρικάλων μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 4 Ιουνίου.
Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Μάκης Παπαγεωργίου.
Αναλυτικά:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.: ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ: ΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ