Αθλητικά

H σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΠΣ Τρικάλων – Πρόεδρος ο Μάκης Παπαγεωργίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Τρικάλων μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 4 Ιουνίου.

Τη θέση του προέδρου αναλαμβάνει ο Μάκης Παπαγεωργίου.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄:                   ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄:                   ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.:                  ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                                       ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:                       ΚΑΝΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ:                                         ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ:                                         ΣΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ:                                         ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ:                                         ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

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