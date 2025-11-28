Hττα στην παράταση για την ομάδα μπάσκετ του ΑΟΤ

Με έναν αγώνα-θρίλερ άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Elite League.

Οι Μαχητές κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη από την έδρα των Τρικάλων, επικρατώντας με 103-97 σε ένα παιχνίδι που οδηγήθηκε στην παράταση, καθώς η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη 86-86.

Για τους νικητές, ο Νώτης πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ντούμπαρ-Ντάρλινστοουν πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ

Από την πλευρά των ηττημένων, ξεχώρισε ο Ταϊρέλ Τζούνιορ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 8 ασίστ και 6 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 43-39, 56-66, 86-86 (κ.δ.), 97-103 (παρ.)

Τα Τρίκαλα παραμένουν χωρίς νίκη μετά τις πρώτες 10 αγωνιστικές του πρωταθλήματος και η παραμονή τους στην κατηγορία είναι εξαιρετικά δύσκολη.