GBL: Όλα τα βλέμματα στη Μύκονο για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό – Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Στη Μύκονο ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, που αφού δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Άρη μέσα στο «Telekom Athens Center», για την 7η αγωνιστική της GBL, ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντουμπάι στην EuroLeague και τώρα θέλει να περάσει ένα… εύκολο απόγευμα Σαββάτου (22/11, 16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στο νησί των Κυκλάδων.

Οι «πράσινοι» σε έξι αγώνες έχουν υποστεί μία ήττα, αυτή από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και θα πάρουν θέση στο τζάμπολ, με ρεκόρ 5-1. Στον αντίποδα, οι νησιώτες έχουν ρεκόρ 6-6.

Ο Ντίνος Μήτογλου μετράει αντίστροφα για να μπει στη δεκάδα των σκόρερ του Παναθηναϊκού στην GBL. Ο Θεσσαλονικιός φόργουορντ έφτασε τους 1.570 πόντους με τα πράσινα και μπροστά του με 1.586 είναι ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, που τα φόρεσε στην τριετία 1992-1995.

Δεκάδα σκόρερ του «τριφυλλιού» βλέπει όμως και ο Κέντρικ Ναν. Με 15 πόντους απέναντι στη Μύκονο θα μπει στους πρώτους 10 ξένους της ιστορία των “πράσινων” στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα αφού θα φτάσει τους 885 και θα προσπεράσει τον Ιμπραΐμ Κουτλουάι που είχε 884 σε τρεις σεζόν.

Με έναν περισσότερο βαθμό από τον αντίπαλό του, Άρη, θα πάρει θέση στο τζάμπολ, στο Αλεξάνδρειο, ο Προμηθέας, στις 18:15, το Σάββατο (22/11). Ντεμπούτο με τη φανέλα των «κίτρινων» θα πραγματοποιήσει ο Ντανίλο Άντζουσιτς.

Πέντε πόντοι στο παιχνίδι του Άρη με τον Προμηθέα θα είναι αρκετοί για να κάνουν τον Λευτέρη Μποχωρίδη τον 79ο στην ιστορία της GBL που θα φτάσει τους 2.000.

Ίδια ημέρα και ώρα (22/11, 18:15), ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα με… κρυφό πόθο να… σπάσει το ρόδι. Οι «κυανέρυθροι» μετρούν 0 νίκες – 7 ήττες, αλλά η αντίπαλός τους, Καρδίτσα έχει ρεκόρ 3-3. Πάντως, οι Θεσσαλοί μετρούν 0-3 μακριά από την έδρα τους, κάτι που επιτρέπει στους «κυανέρυθρους» να διατηρούν ελπίδες για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη σεζόν στην GBL. Ο Νίκος Δίπλαρος της Καρδίτσας έχει μπροστά του το 150ό παιχνίδι του στην GBL και το οποίο μπορεί να συνδυάσει με ένα ακόμη ξεχωριστό επίτευγμα. Ο διεθνής γκαρντ χρειάζεται τέσσερις ασίστ για να φτάσει τις 500!

Στις 16:00, το Σάββατο (22/11), ο Κολοσσός υποδέχεται στη Ρόδο το Περιστέρι. Οι Ροδίτες έχουν ρεκόρ 2-5, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» 3-3. Αν το Περιστέρι καταφέρει να… δραπετεύσει με το «διπλό» από το «νησί των Ιπποτών», θα γίνει η 8η ομάδα στην ιστορία της GBL, που θα φτάσει τις 350 νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της GBL

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι (ΕΡΤ Sports 1)

16:00 Μύκονος – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Άρης – Προμηθέας Πατρών (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Πανιώνιος – Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 2)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

13:00 Μαρούσι – Ηρακλής (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

Πηγή: ΕΡΤNews