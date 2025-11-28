Europa League: Yποψήφιος για το καλύτερο γκολ ο Καρέτσας – Για την καλύτερη απόκρουση ο Παβλένκα του ΠΑΟΚ – ΒΙΝΤΕΟ

Το γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (45+2, κάνοντας το σκορ 2-0) στη νίκη της Γκενκ επί της Βασιλείας (2-1) στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League, είναι ανάμεσα στα τρία υποψήφια για το καλύτερο ανάμεσα στα 56 που σημειώθηκαν, όπως αναφέρει η UEFA.

Δείτε το γκολ του Καρέτσα:



Επίσης, ανάμεσα στις πέντε υποψήφιες για την καλύτερη απόκρουση, είναι αυτή του Ρίρι Παβλένκα (στο 18’, ενώ το ήταν 0-0) στην εκτέλεση πέναλτι του Κορνβιγκ, στην ισοπαλία (1-1) του ΠΑΟΚ με την Μπραν, στην 5η αγωνιστική της League phase του Europa League.

Δείτε την απόκρουση του Παβλένκα: