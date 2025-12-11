Europa League: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη νίκη κόντρα στην Πλζεν για να μπει στα νοκ-άουτ – Η ώρα του αγώνα

Εν αντιθέσει με την εγχώρια παρουσία του, όπου έχει μείνει πλέον πάρα πολύ πίσω απ’ την πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα, ο Παναθηναϊκός έχει μία άκρως ικανοποιητική εικόνα ως τώρα στη League Phase του Europa League (με μοναδική «παραφωνία» το ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς) και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο και το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 22:00, CosmoteSports 5HD) στο κομβικό παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική.

Η πολύτιμη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς στην Καλογρέζα το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου (2-1), ανέβασε τους «πράσινους» στη 14η θέση της βαθμολογίας με 9 βαθμούς μετά από 5 αγώνες κι εφόσον ο Παναθηναϊκός φτάσει σε άλλο ένα τρίποντο -απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή κι επιθετική ομάδα- θα «σφραγίσει» την παρουσία του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα της τελικής βαθμολογίας και την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σε πρώτη φάση, ωστόσο, αυτό που προέχει για τον Παναθηναϊκό είναι το ματς με τους Τσέχους και το πώς θα φτάσει στη νίκη στο ΟΑΚΑ, κόντρα σε μία ομάδα η οποία για την ώρα είναι αήττητη στη League Phase με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες στις πρώτες 5 αγωνιστικές.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τετάρτης (10/12) στο «Γ. Καλαφάτης» χωρίς άλλα προβλήματα προετοιμασία του Παναθηναϊκού, έχοντας πλέον διαθέσιμο και τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στον αγώνα με την Στουρμ Γκρατς, αλλά και τον Αλμπάν Λαφόν, ο οποίος ξεπέρασε απόλυτα τον μυϊκό τραυματισμό του (τράβηγμα στο δικέφαλο) κι αναμένεται να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα.

Από εκεί και πέρα ο Ισπανός τεχνικός προσανατολίζεται στην επιστροφή του 3-4-2-1, σχηματισμό που χρησιμοποίησε και στο παιχνίδι με τους Αυστριακούς πριν από δύο εβδομάδες, με τους Ίνγκι Ίνγκασον, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν κι Αχμέντ Τουμπά στην τριάδα της άμυνας, τους Μανώλη Σιώπη, Πέδρο Τσιριβέγια στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανάς Ζαρουρί ως φουλ-μπακ. Στο «2» πίσω απ’ τον επιθετικό κορυφής (φαβορί ο Σφιντέρσκι) αναμένεται να πάρουν θέση οι Τάσος Μπακασέτας και Ματέους Τετέ.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν 21 παίκτες: οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Πάντοβιτς.

Εκτός έμειναν οι Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος και οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος, Αντόνιο Νόμπρε, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Νέλσον Περέιρα, Πέδρο Μαρτίνς και 4ο τον Φάμπιο Βερίσιμο. Στο VAR θα είναι ο Πορτογάλος Αντρέ Ναρκίσο και AVAR Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ