Euroleague: H Μονακό αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ στον… Παναθηναϊκό

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 87-92. Οι Μονεγάσκοι, γνωστοί για τις… ευρηματικές και πρωτότυπες αναρτήσεις τους θέλησαν να πικάρουν τους «ερυθρόλευκους» και με σχετικό ποστάρισμα ενημέρωσαν ότι αφιερώνουν τη μεγάλη αυτή νίκη στον Παναθηναϊκό.

Ολυμπιακός – Μονακό 87-92: Λύγισε στο τέλος σε ματς γκραν – γκινιόλ

«Αυτό είναι για σένα @PaoBC», αναφέρει η σχετική ανάρτηση με μια σκηνή από ταινία του Σπαίντερμαν με την λεζάντα «Απόλαυσε το Σαββατοκύριακό σου».