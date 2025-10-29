Euroleague: H Μονακό αφιέρωσε τη νίκη στο ΣΕΦ στον… Παναθηναϊκό

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε μεγάλη νίκη μέσα στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού με 87-92. Οι Μονεγάσκοι, γνωστοί για τις… ευρηματικές και πρωτότυπες αναρτήσεις τους θέλησαν να πικάρουν τους «ερυθρόλευκους» και με σχετικό ποστάρισμα ενημέρωσαν ότι αφιερώνουν τη μεγάλη αυτή νίκη στον Παναθηναϊκό.
«Αυτό είναι για σένα @PaoBC», αναφέρει η σχετική ανάρτηση με μια σκηνή από ταινία του Σπαίντερμαν με την λεζάντα «Απόλαυσε το Σαββατοκύριακό σου».
This is for you, @Paobcgr 😉
Enjoy your Wednesday, everyone 🥳🔥 pic.twitter.com/yAhTi87seU
— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) October 29, 2025
Πηγή enikos.gr