Euroleague: Συνέλαβαν τον Σέρβο διαιτητή Ούρος Νίκολιτς – Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του

Ο διαιτητής της Euroleague, Ούρος Νίκολιτς, συνελήφθη στη Σερβία μετά τον εντοπισμό 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του, όπως μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός RTS.

Ο 40χρονος Σέρβος διαιτητής κρατούσε το ποσό στο σπίτι του, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για την προέλευσή του, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και το επίσημο δελτίο Τύπου των αρχών.

Ο Νίκολιτς θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές της Euroleague και είχε προταθεί για να διευθύνει αγώνες στο προηγούμενο Final Four.

Πρόσφατα, όπως σημειώνει το Eurohoops, είχε σφυρίξει μεταξύ άλλων τον αγώνα Παναθηναϊκού – Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της τρέχουσας κανονικής περιόδου, καθώς και το παιχνίδι Ολυμπιακού – Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με το BasketNews, ο 40χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο μιας διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης.

Η εφημερίδα Blic προσθέτει ότι ο Νικόλιτς είναι ύποπτος για σύνδεση με την οργανωμένη εγκληματική ομάδα γνωστή ως «Vračarci».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, επτά μέλη της ομάδας Vračarci συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη διάπραξη δύο δολοφονιών και τριών απόπειρων δολοφονίας τα τελευταία χρόνια στη Σερβία.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρει ότι σε αυτήν την επιχείρηση συνελήφθησαν άτομα με τα ακόλουθα αρχικά: BS, UN, SM, MA, NO, MT και M.Ć, τρία άτομα στο Σάμπατς: Đ.T, SM και DG, καθώς και τρία άτομα στο εξωτερικό: M.Đ, AO και VM, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στην Ισπανία.