Euroleague: Στο Βελιγράδι για το διπλό ο Παναθηναϊκός

Με 5 νίκες – 3 ήττες στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές της Euroleague, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ρίχνονται στη «μάχη» της 9ης αγωνιστικής, μετά τη «διαβολοβδομάδα».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τον ισχυρό Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη (5/11) στις 21:00, ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται για 3ο διαδοχικό αγώνα στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Παρτιζάν, την Παρασκευή (7/11), στις 21:15.

Ξεχωρίζει το ευρωπαϊκό clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή (7/11) στις 21:30, στο “Palau Blaugrana”.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (5/11, 21:00)

Tην επιστροφή στις νίκες αναζητά ο Παναθηναϊκός μετά την εκτός έδρας ήττα του από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 92-84, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Μία ημέρα αφού ο αρχηγός του, Κώστας Σλούκας, ανανέωσε στους «πράσινους» έως το 2027, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει δύσκολη αποστολή στη “Beograd Arena” απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Το τζάμπολ έχει οριστεί για την Τετάρτη (5/11), στις 21:00. Απέναντί του, ο Παναθηναϊκός που έχει ρεκόρ 5-2 θα βρει μια ομάδα που βρίσκεται στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας, μαζί με τις Ζαλγκίρις Κάουνας και Χάποελ Τελ Αβίβ με 6 νίκες – 2 ήττες.

Ο Παναθηναϊκός… θυμίζει «νοσοκομείο» στη θέση «5», αφού τραυματίστηκε και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν στον αγώνα με τη Μονακό (θλάση β΄ βαθμού στον αριστερό προσαγωγό) και δεν υπολογίζεται. Ήδη εκτός ήταν ο Ρισόν Χολμς (ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο στις 28/10), αλλά και ο Ματίας Λεσόρ από… πέρυσι. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει άλλη επιλογή από το ν’ ανεβάζει στο «5» τους Ντίνο Μήτογλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, κι ενώ «καθαρόαιμο» σέντερ θα έχει μόνο τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Ο Ερυθρός Αστέρας που είχε ξεκινήσει με 2 διαδοχικές ήττες τη σεζόν στη Euroleague με τεχνικό τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, προέβη σε αλλαγή προπονητή και από τότε μετρά 6 διαδοχικές ήττες. Με υπηρεσιακό προπονητή τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς πήρε την πρώτη νίκη, επί της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ μέσα στην Κωνσταντινούπολη για την 3η αγωνιστική και με νέο προπονητή τον Σάσα Ομπράντοβιτς από την 4η αγωνιστική μέχρι τώρα. Στόχος της σερβικής ομάδας είναι η 7η διαδοχική νίκη απέναντι στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός σημειώνει 89,1 πόντους μέσο όρο ενώ ο Ερυθρός Αστέρας 87,8 μ.ο. Οι «πράσινοι» όμως είναι κακοί αμυντικά μέχρι στιγμής φέτος, όπως φαίνεται και από τους 87,6 πόντους που δέχονται μέσο όρο ανά αγώνα. Η σερβική ομάδα δέχεται 81,6 πόντους μέσο όρο σε αυτά τα πρώτα οκτώ παιχνίδια. Ο Ερυθρός Αστέρας υπερέχει σε ριμπάουντ και κλεψίματα, αλλά οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς είναι επιρρεπείς στα λάθη.

Από πλευράς παικτών, ο Κέντρικ Ναν σημειώνει 22,3 πόντους μέσο όρο στα τρία τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Euroleague. Ο Κόντι ΜακΙντάιρ είχε 23 πόντους και 12 ασίστ στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 8η αγωνιστική, ενώ στα τελευταία τέσσερα ματς, ο Τσίμα Μονέκε έχει από 12+ πόντους και από 7+ ριμπάουντ.

Διαιτητές του αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλις Ράκις (Λιθουανία).

Πηγή: ΑΠΕ