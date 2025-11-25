Euroleague: Η βαθμολογία μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στη Euroleague, επικρατώντας με το εμφατικό 91-69 της Παρτίζαν στο Telekom Athens Center, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» πρόσθεσαν μία ακόμη σημαντική επιτυχία, ανεβαίνοντας πιο ψηλά στη βαθμολογία και αυξάνοντας τις ελπίδες τους για είσοδο στα πλέι οφ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε από την αρχή τη διάθεση να κυριαρχήσει, διατηρώντας τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία του στη regular season, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 9-4 και φτάνοντας σε ισοβαθμία με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, γνωρίζοντας ακόμη μία ήττα εκτός έδρας. Η σερβική ομάδα μετρά πλέον επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια, γεγονός που δυσκολεύει τη δική της προσπάθεια για είσοδο στην οκτάδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

25/11

Dubai Basketball – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Ζάλγκιρις – Μπασκόνια 82-67

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ 74-75

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-67

26/11

19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Μονακό – Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ολυμπιακός 8-4 Ερυθρός Αστέρας 8-4 Ζάλγκιρις 8-5 Βαλένθια 8-5 Φενέρμπαχτσε 8-5 Μονακό 7-5 Μπαρτσελόνα 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Αρμάνι Μιλάνο 6-6 Βίρτους Μπολόνια 6-7 Dubai Basketball 6-7 Αναντολού Εφές 5-7 Παρί 5-8 Μπάγερν 5-8 Μπασκόνια 4-9 Παρτίζαν 4-9 Μακάμπι 3-9 Βιλερμπάν 3-9

Επόμενη αγωνιστική (14η)

4/12

19:15 Αναντολού Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 Ζάλγκιρις-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Παρί

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν-Μπάγερν Μονάχου

5/12