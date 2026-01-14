Euroleague: Διπλό στο Βελιγράδι θέλει ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Την ευκαιρία για «διπλό» έχουν στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, καθώς αγωνίζονται σε -θεωρητικά- βατές έδρες.

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται πρώτος στη «μάχη», καθώς την Τετάρτη (14/1, 20:30) αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο «Aleksandar Nikolic Hall».

Ο Παναθηναϊκός θα βρει στον δρόμο του, στο Μόναχο, την ομάδα που νίκησε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ την περασμένη Παρασκευή (9/1), Μπάγερν.

Παρτιζάν – Ολυμπιακός (14/1, 20:30)

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και 13η στο σύνολο θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός (12-8 με αγώνα λιγότερο λόγω της αναβολής του ματς της 14ης αγωνιστικής με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ), απέναντι στην Παρτιζάν (6-15), την Τετάρτη (14/1, 20:30), στο «Aleksandar Nikolic Hall», για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στην έδρα της Παρτιζάν, δηλαδή στη «Beograd Arena» λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από άνετη νίκη, με 95-80, επί της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική, σε μια βραδιά που ο Σάσα Βεζένκοφ χάρη σε 25 πόντους σε 25 λεπτά συμμετοχής αναδείχτηκε MVP της αγωνιστικής, ενώ με τις 35 μονάδες που συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης, έφτασε τους 3661 βαθμούς αξιολόγησης με τη φανέλα του Ολυμπιακού και έμεινε πρώτος στη σχετική λίστα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση.

Κόντρα στους Βαυαρούς, η ομάδα του Πειραιά είχε πέντε ακόμη παίκτες διψήφιους, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Μόντε Μόρις εξαιτίας του οποίου θα μείνει στα «πιτς» για έναν μήνα επισκίασε τη χαρά του Γιώργου Μπαρτζώκα και των παικτών του.

Το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό είναι ότι παρά την απουσία του Μόντε Μόρις, επιστρέφει τουλάχιστον ο Φρανκ Νιλικίνα έπειτα από απουσία αρκετών εβδομάδων και έτσι θα έχει μία λύση στον «άσο».

Δεδομένη είναι η απουσία του Ταϊρικ Τζόουνς, λόγω σχετικής συμφωνίας με την Παρτιζάν να μην αγωνιστεί στον μεταξύ τους αγώνα. Στο Βελιγράδι ταξίδεψε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος είχε αρκετό καιρό ν΄ αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

H Παρτιζάν βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα (6-15) ισόβαθμη με Αναντολού Εφές και Βιλερμπάν. Η σερβική ομάδα προσπαθεί να συνέλθει στη μετά-Ομπράντοβιτς εποχή, έχοντας νέο τεχνικό τον Ισπανό Ζοάν Πενιαρόγια.

Από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έχει να δοκιμάσει τη γεύση της νίκης η Παρτιζάν. Ήταν για τη 15η αγωνιστική, όταν επικράτησε εντός έδρας του Ερυθρού Αστέρα με 79-76. Έκτοτε μετρά αρνητικό σερί 6-0 και θα τα δώσει όλα για να βάλει τέλος σ’ αυτό και ν’ αποφύγει ένα 7-0 απέναντι σε μία ισχυρή ομάδα, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Οι πιθανότητες δεν είναι με την ομάδα του Πενιαρόγια.

Εκτός των άλλων, η Παρτιζάν αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών και απουσιών, με πιο πρόσφατη αυτή του Σέικ Μίλτον που υπέστη κάταγμα στο χέρι και θ’ αντικατασταθεί.

Δεδομένη είναι η απουσία του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει σε 3-4 εβδομάδες, ενώ εκτός είναι και ο Τζαμπάρι Πάρκερ. Αμφίβολος θεωρείται ο Στέρλινγκ Μπράουν (ίωση), για τον οποίο ο Πενιαρόγια δήλωσε πως θα γνωρίζει ανήμερα της αναμέτρησης αν μπορεί να τον υπολογίζει ή όχι.

Ο Ολυμπιακός υπερέχει σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ενώ σημειώνει 8 περισσότερους πόντους από την αντίπαλό του και δέχεται 5 λιγότερους πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Τον αγώνα Παρτιζάν-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Σαούλιους Ράτσιτς (Λιθουανία).

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στη Euroleague

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου

Παρτιζάν (Σερβία)-Ολυμπιακός 20:30

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παναθηναϊκός 20:30

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρί (Γαλλία)-Μονακό (Μονακό)

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 14-6 Μονακό (Μονακό) 14-7 Βαλένθια (Ισπανία) 14-7 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 14-7 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 Ολυμπιακός 12-8 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12-9 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 11-10 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 11-10 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 10-11 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-13 Παρί (Γαλλία) 7-13 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 7-14 Μπασκόνια (Ισπανία) 7-14 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-15 Βιλερμπάν (Γαλλία) 6-15 Παρτιζάν (Σερβία) 6-15

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ