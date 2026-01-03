Euroleague: Αυτό είναι το ρεκόρ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις μεταξύ τους αναμετρήσεις

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τη νέα χρονιά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού AKTOR με 87-82 στο πρώτο ντέρμπι του 2026 για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την απόλυτη κυριαρχία τους στις ευρωπαϊκές μονομαχίες απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό τους, πετυχαίνοντας την 10η διαδοχική νίκη τους επί των «πρασίνων» στη διοργάνωση. Η τελευταία φορά που είχαν ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν τον Φεβρουάριο του 2021.

Η αποψινή αναμέτρηση (2/1) ήταν η 29η μεταξύ τους στη EuroLeague, με την πρώτη να έχει διεξαχθεί το 1994, στον ημιτελικό του Final Four στο Τελ Αβίβ. Μέχρι πριν το τζάμπολ στο Telekom Center Athens, το ρεκόρ ήταν 21-7 υπέρ του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά, φτάνοντας πλέον στο 22-7.