Euroleague: «Αντίο» στο 2025 με νίκη εκτός έδρας θέλει ο Παναθηναϊκός – Η ώρα του αγώνα με τη Ζαλγκίρις

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δίνουν τον τελευταίο αγώνα τους στη Euroleague για το 2025, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, καθώς η επόμενη αγωνιστική τους βρίσκει να παίρνουν θέση στο τζάμπολ ως αντίπαλοι στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στις 2 Ιανουαρίου 2026 στο Telekom Center Athens, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ που θα φιλοξενήσει και το φάιναλ φορ της διοργάνωσης τον ερχόμενο Μάιο.

Οι «πράσινοι» θα αποχαιρετήσουν το 2025 στο Κάουνας, όταν την Τρίτη (23/12, 20:00) αντιμετωπίζουν τη Ζαλγκίρις.

Εκτός έδρας θα πει «αντίο» στο 2025 σε Ευρώπη και Ελλάδα ο Ολυμπιακός, καθώς αγωνίζεται στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους, την Παρασκευή (26/12, 21:30) κι ενώ έχει ρεπό στην Greek Basketball League για την 12η αγωνιστική (27-28/12).

Από το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague ξεχωρίζει η «μάχη» ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης 2025 Φενερμπαχτσέ με την Μπαρτσελόνα (23/12, 19:45), με τους «μπλαουγκράνα» να έχουν «πιάσει» στο ρετιρέ τη Χάποελ Τελ Αβίβ με ρεκόρ 12-5 και τη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που περιμένει την πρώην ομάδα του στο 10-6 και αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (14η αγωνιστική).

Την ίδια ημέρα (23/12, 20:30) η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει νίκη μέσα στο Μόναχο επί της Μπάγερν που αποχαιρέτησε τον προπονητή της Γκόρντον Χέρμπερτ και ανακοίνωσε ως διάδοχο τον Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Η Ντουμπάι θα επιδιώξει να «πιάσει» στη βαθμολογία την Αρμάνι Μιλάνο, στην «Coca-cola Arena» στις 18:00 την Τρίτη (23/12). Ισπανικός «εμφύλιος» διεξάγεται στη Βαλένθια, ίδια ημέρα στις 21:00, με τις «νυχτερίδες» να είναι φαβορί απέναντι στην Μπασκόνια, στην έδρα τους.

Από τα ματς της Παρασκευής (26/12) ξεχωρίζει η «μάχη» της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με τη Ρεάλ Μαδρίτης (20:30).

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός (23/12, 20:00)

Χωρίς τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα (ενοχλήσεις στο γόνατο), ο Παναθηναϊκός, αναζητά μία τρίτη διαδοχική νίκη στη Euroleague, απέναντι στη Ζαλγκίρις, στο Κάουνας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «πράσινοι», μετά την ήττα με 96-89 από την Αρμάνι στο Μιλάνο για την 15η αγωνιστική, πέτυχαν δύο… τεράστιες νίκες, πρώτα επί της πρωταθλήτριας Euroleague, Φενερμπαχτσέ, με 77-81 στην Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία επί της πρώτης στον βαθμολογικό πίνακα Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82) μέσα στο Telekom Center Athens.

Και τώρα στη Λιθουανία θέλουν να κάνουν το 3-0 και 12-6 στο σύνολο, πριν υποδεχτούν το 2026 και τον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου για την 19η και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, όταν διεξάγεται το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στη Euroleague.

Εν τη απουσία του Σλούκα, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα για ν’ ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, ώστε να είναι έτοιμος μία αγωνιστική μετά απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν, προσανατολίζεται να δώσει αυξημένο χρόνο στους Τζέριαν Γκραντ και Τι Τζέι Σορτς. Εξάλλου, αυτό δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος τεχνικός κατά την αναχώρηση των «πρασίνων» για τη Λιθουανία.

H Ζαλγκίρις έχει ρεκόρ 10-7 και με νίκη «πιάνει» τους «πράσινους» στον βαθμολογικό πίνακα. Στην προηγούμενη αγωνιστική έκαναν… πάρτυ, με 109-68 στην έδρα τους επί της Παρτιζάν. Στόχος τους είναι, λοιπόν η 2η διαδοχική νίκη, κι ενώ είχαν ηττηθεί με 64-87 από την Αναντολού Εφές, στο Κάουνας, για την 16η αγωνιστική.

Τη Ζαλγκίρις οδηγεί ο Γάλλος γκαρντ Σιλβέιν Φρανσίσκο με 17,1 πόντους και 6,9 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος έχει 11,7 πόντους και 2,7 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Στη ρακέτα βασίζεται στον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού Μόουζες Ράιτ (5,5 ριμπάουντ μ.ο.) και στον Αζουόλας Τουμπέλις με 4,9 ριμπάουντ μέσο όρο.

Οι Λιθουανοί σουτάρουν με ποσοστό ευστοχίας 38,9% στα τρίποντα κι ενώ στην άμυνα την ίδια ώρα δέχονται λιγότερους πόντους εν συγκρίσει με τον Παναθηναϊκό. Η Ζαλγκίρις δέχεται 81,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ οι «πράσινοι» δέχονται 85,5 πόντους μ.ο. Πάντως, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν είναι καλύτεροι ως προς την παραγωγικότητα με 88,5 πόντους μ.ο. έναντι 86,9 της Ζαλγκίρις.

Διαιτητές του αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας-Παναθηναϊκός ορίστηκαν οι Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία), Γιακούμπ Ζαμοίσκι (Πολωνία), Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

18η αγωνιστική (23 & 26/12/2025)

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Παναθηναϊκός 20:00

Ντουμπάι (HAE)- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Παρί (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ολυμπιακός 21:30

Μονακό (Μονακό)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12-5 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 12-5 Βαλένθια (Ισπανία) 11-6 Παναθηναϊκός 11-6 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 10-6 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 10-7 Μονακό (Μονακό) 10-7 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 10-7 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 10-7 Ολυμπιακός 9-7 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 9-8 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 8-9 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 8-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 7-10 Μπασκόνια (Ισπανία) 6-11 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 6-11 Παρτιζάν (Σερβία) 6-11 Παρί (Γαλλία) 5-12 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-12 Βιλερμπάν (Γαλλία) 4-13

