Eχασε νέο έδαφος ο ΑΟΤ – Λευκή ισοπαλία με Αρη Φιλιατών με τη χρονιά να λήγει άδοξα

Aδίκως παρακολουθούσαμε με αγωνία την εξέλιξη των άλλων αγώνων. Από την στιγμή που για έξι συνεχόμενα παιχνίδια δεν μπορείς να κερδίσεις (τα δύο τελευταία της Α’ φάσης και τα τέσσερα μέχρι τώρα της Β’ φάσης) δεν δικαιούσαι να περιμένεις τίποτα.

Αν και οι «κυανέρυθροι» εμφανίστηκαν πολύ καλύτεροι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, «πάτησαν» τον Άρη Φιλιατών αλλά η μνημειώδης αστοχία των επιθετικών σε συνδυασμό με τον εκπληκτικό τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων Κωνσταντάκο είχε ως αποτέλεσμα να «κολλήσουμε» στο μηδέν.

Την ίδια ώρα η Ελασσόνα έπαιρνε ισοπαλία στην Λαμία που σημαίνει ότι για να ελπίζεις σε κάτι πρέπει εσύ αρχικά να κερδίσεις την ομάδα της Φθιώτιδας την Μεγάλη Τετάρτη (κάτι διόλου αυτονόητο) και η Ελασσόνα να χάσει από τον Αστέρα Σταυρού στην έδρα της. Να σημειωθεί ότι ο Σταυρός μετά την ισοπαλία σήμερα με τον Τηλυκράτη δεν έχει καμία ελπίδα.

Αλλά δεν μας αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει παράλληλα να χάσει και ο Άρης Φιλιατών στην Λευκάδα από τον αδιάφορο Τηλυκράτη γιατί είναι πάνω από εμάς στην βαθμολογία.

Με λίγα λόγια η χρονιά τελειώνει άδοξα με τους φίλους του ΑΟΤ να στήνουν λαϊκά δικαστήρια στο τέλος και να ζητούν εξηγήσεις από διοίκηση και παίκτες.

Το φιλμ του αγώνα

3′ Κεφαλιά του Νίτσο φευγει άουτ

15΄Μετά από εξαιρετική μπαλιά του Γρηγορόπουλου ο Νίτσο αφού κατέβασε ωραία την μπάλα σούταρε για να αποκρούσει σε κόρνερ ο Κωνσταντάκος

16΄ Απο το κόρνερ του Λαμπίρη ο Νίτσο έπιασε την πρώτη κεφαλιά και λίγο πριν την προωθήσει στα δίχτυα ο Σκόνδρας έδιωξε σωτήρια ο Μπίκας!

21′ Σουτ του Φερεντίνου έξω απο την περιοχή άουτ

26′ Σουτ Χάρη Σαμαντά φεύγει άουτ

47′ Φάουλ του Μπίκα πέφτει στην δεξιά γωνιά του ο Λαζαρίνας και μπλοκάρει.

48′ Διπλή ευκαιρία για τον ΑΟΤ. Αρχικά ο Νίτσο δεν μπορεί να σουτάρει απο πλεονεκτική θέση και στην συνέχεια σουτ του Μέτσε φεύγει άουτ!

51′ Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ΑΟΤ στο ματς. Μετά απο κόρνερ του Κοκκίνη κεφαλιά του προωθημένου Αποστόλη Σκόνδρα στο οριζόντιο δοκάρι!

63’Νέα απίστευτη ευκαιρία για τον ΑΟΤ. Εξ επαφής κεφαλιά του Σουλιώτη μετά από φάουλ του Λαμπίρη εξουδετερώνεται εντυπωσιακά από τον Κωνσταντάκο σε κόρνερ!

68′ Ο Κωνσταντάκος και πάλι σώχει τετ α τετ πλασέ του Κοκκίνη μετά απο ασίστ του Νίτσου

75′ Απευθείας χτύπημα φάουλ Λαμπίρη πάνω απο το οριζόντιο δοκάρι

86′ Σουτ Σουλιώτη απο καλή θέση άστοχο

90′ Απίστευτη επέμβαση Κωνσταντάκου σε κεφαλιά του Σκόνδρα!

91′ Τα Τρίκαλα ζητούν πέναλτι σε χέρι μέσα στην περιοχή. Κοντά ο διαιτητής δεν δίνει κάτι

93′ Σουτ Κοκκίνη μαζεύει ο Κωνστταντάκος

94′ Τετ α τετ Σαμαντά πάει να περάσει και τον Κωνσταντάκο ο οποίος διώχνει σωτήρια σε κόρνερ. Τα Τρίκαλα ζητούν και πάλι πέναλτι που δεν δίνεται.

Τέλος της αναμέτρησης. Αν και ήταν καλός ο ΑΟΤ, ούτε τώρα κέρδισε. Μόνο με θαύμα βγαίνει πλέον πρώτος…

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Μαργιόλας από την Ένωση Καρδίτσας με βοηθούς τους Σκούτα (Φωκίδας) και Κρύο (Καρδίτσας). Απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Βρακά του Άρη Φιλιατών στο 73’΄ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες στους Σουλιώτη του ΑΟΤ και Μπουέιγ, Ρούμπη του Άρη Φιλιατών.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Κωνσταντόπουλος (59′ Φιρινίδης), Λαμπίρης, Σουλιώτης, Ναζίμ, Παπαδάκος (46΄Μέτσε), Νίτσο (77′ Αντερέμι), Σαμαντάς, Πατρώνης (46′ Κοκκίνης), Γρηγορόπουλος (59′ Κακάμης), Απ. Σκόνδρας

Αρης Φιλιατών (Δημήτρης Μουρούτης): Κωνσταντάκος, Πότσης, Μπουέιγ, Ρούμπης, Μπίκας, Γώγος (80′ Εμβραϊζόγλου), Φερεντίνος, Βρακάς, Τσώτσος, Μηντής, Μαντζούκης (73′ Μπλέτσας)

Τα σημερινά αποτελέσματα της Γ’ Εθνικής

Η 4η αγωνιστική

ΑΟ Τρίκαλα – Άρης Φιλιατών 0-0

Αστέρας Σταυρού – Τηλυκράτης 2-2

Λαμία – Ελασσόνα 1-1

Η Βαθμολογία (Β’ Φάση)

Ελασσόνα 43

Άρης Φιλιατών 42

Λαμία 41

ΑΟ Τρίκαλα 40

Αστέρας Σταυρού 39

Τηλυκράτης 32

Η τελευταία αγωνιστική

ΑΟ Τρίκαλα – Λαμία

Ελασσόνα – Αστέρας Σταυρού

Άρης Φιλιατών – Τηλυκράτης

sportrikala.gr