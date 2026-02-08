Eπιστροφή στις νίκες για τα κορίτσια του Ασκληπιού

Επέστρεψαν στις νίκες τα κορίτσια του Ασκληπιού κερδίζοντας το Σάββατο τον αξιόμαχο Ολυμπιακό Βόλου με 3-1 σετ .

Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι από τις δύο ομάδες αντάξιο της δυναμικότητάς τους που ικανοποιήσαν τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο κλειστό της Κατσιμίδου .

Επόμενο παιχνίδι για τον Ασκληπιό το άλλο Σάββατο στην Λαμία με αντίπαλο την Φθία Λαμίας στο οποίο τα κορίτσια θα προσπαθήσουν να πάρουν άλλους τρεΙς βαθμούς .

Τα σετ: 25-13, 19-25, 25-15, 25-17

ΑΣ ΑΣΚΞΛΗΠΙΟΣ: (ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΟΒΑΙΟΣ) ΧΑΤΖΗΚΑΗΜΙΔΗ, ΦΩΤΟΥΛΑΚΗ, ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ, ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ, ΤΣΙΛΙΚΑ, ΚΑΡΜΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΒΑΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ, ΜΠΟΥΡΑ, ΓΕΡΟΒΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.