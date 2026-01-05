Copa Africa: Καμερούν και Μαρόκο προκρίθηκαν στους «8» της διοργάνωσης – Βασικός ο Ελ Κααμπί

Το Καμερούν και το Μαρόκο εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του Copa Africa, με δύο νίκες που επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στη φάση των «16». Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες στην επόμενη φάση.

Οι «Αδάμαστοι Λέοντες» του Καμερούν επικράτησαν της Νότιας Αφρικής με 2-1, παίρνοντας το τέταρτο εισιτήριο για τους «8». Ο Τζούνιορ Τσαμαντέ άνοιξε το σκορ στο 34ο λεπτό, ενώ ο Κριστιάν Κοφάνε έκανε το 2-0 στο 47΄. Οι Νοτιοαφρικανοί μείωσαν στο 88΄ με τον Ένβιντενς Μακγκόπα, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα. Έτσι, το Καμερούν πήρε δίκαια την πρόκριση και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια ομάδα.

Το Μαρόκο, από την πλευρά του, δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στην Τανζανία. Στο ματς που έγινε στη Ραμπάτ, οι γηπεδούχοι νίκησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Μπραχίμ Ντίαθ στο 64ο λεπτό. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για 77 λεπτά προτού δώσει τη θέση του στον Εν-Νεσίρι, σε έναν αγώνα που οι Μαροκινοί έλεγξαν απόλυτα και κράτησαν χωρίς πρόβλημα το προβάδισμα ως το τέλος.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Η κλήρωση παρέχεται από το Sofascore