Conference League: Καλύτερη επίθεση η ΑΕΚ στη διοργάνωση και 2η σε προσπάθειες στην εστία – Ξεχωρίζουν Πινέδα, Ελίασον και Ρότα

Σαράντα ένα (41) σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις της 6ης -και τελευταίας- αγωνιστικής στην League phase του Conference League (51 στην 1η αγωνιστική, 34 τη 2η αγωνιστική, 47 την 3η αγωνιστική, 41 την 4η αγωνιστική, 42 την 5η αγωνιστική), φτάνοντας συνολικά τα 256 γκολ, ήτοι 2,38 γκολ ανά παιχνίδι ή διαφορετικά ένα γκολ κάθε 38 λεπτά, με τα περισσότερα (46) να έχουν σημειωθεί στο χρονικό διάστημα 46′-60′, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της UEFA.

H ΑΕΚ έχει την καλύτερη επίθεση (14 γκολ), η Σαχτάρ Ντόνετσκ την μεγαλύτερη κατοχή (65%), η Ράγιο Βαγιεκάνο τις περισσότερες προσπάθειες στην εστία (111)-2η η ΑΕΚ με 108-, η Στρασμπούρ τις περισσότερες σωστές μεταβιβάσεις (90%), η Χάμρουν Σπάρτανς έχει τα περισσότερα τάκλιν (92), η ΑΖ Άλκμααρ τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (277), καμία ομάδα δεν έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της.

Φράνκο Κοβάτσεβιτς (Τσέλιε), Μουλαχουσείνοβιτς (Νόα) και Ίσακ (Λεχ Πόζναν) είναι πρώτοι σκόρερ (από 5 γκολ), Γκοντό (Στρασμπούρ) και Βέμπστερ (Σεντίγια) έχουν τις πιο πολλές ασίστ (από 3)-25 παίκτες ανάμεσά τους, Ελίασον, Πινέδα και Ρότα (ΑΕΚ) έχουν από 2-, ο Μίινανς (ΑΖ Άλκμααρ) έχει τις περισσότρες προσπάθειες στην εστία (14), τα περισσότερ τάκλιν (18) έχουν ο Βέμπστερ (Σκεντίγια) και ο Τσάβες (ΑΖ ‘Αλκμααρ), ο Σίλα (Σίγκμα Όλομουτς) τις πιο πολλές ανακτήσεις μπάλας (62), ο Μπονέλο (Χάμρουν Σπάρτανς) τις περισσότερες αποκρούσεις (35).