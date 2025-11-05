Champions League: Ωραίος και… μοιραίος ο Τζόλης στο 3-3 της Μπριζ με την Μπαρτσελόνα – Σπουδαίες εντός έδρας νίκες για Σίτι και Νιούκαστλ, 4/4 η Ίντερ

Μεγάλα παιχνίδια και συγκινήσεις επιφύλασσε η βραδιά του Champions League, με το ματς της Μπριζ κόντρα στη Μπαρτσελόνα να κλέβει την παράσταση. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς χάρισε αρχικά ασίστ για γκολ της ομάδας του, όμως στη συνέχεια σημείωσε άθελά του αυτογκόλ που χάρισε στην Μπαρτσελόνα τον βαθμό της ισοπαλίας. Εύκολη επικράτηση σημείωσε η Μάντσεστερ Σίτι, δύσκολα τα κατάφερε η Ίντερ, ενώ σημαντικές νίκες πήραν οι Νιούκαστλ, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ.
Στο Βέλγιο έγινε ένα από τα πιο θεαματικά ματς της διοργάνωσης, με την Μπριζ και τη Μπαρτσελόνα να αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3. Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 6’ με τον Τρεσλόντι, όμως οι Καταλανοί απάντησαν αμέσως με τον Φεράν Τόρες. Στο 17’ ο Τζόλης με εξαιρετική κάθετη πάσα βρήκε τον Φορμπς, ο οποίος έκανε το 2-1. Στο δεύτερο μέρος, η Μπαρτσελόνα πίεσε και ισοφάρισε στο 61’ με τον Γιαμάλ. Η Μπριζ δεν το έβαλε κάτω και προηγήθηκε ξανά στο 64’ με δεύτερο γκολ του Φορμπς, όμως στο 77’ ο Τζόλης έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3. Οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τέταρτο γκολ στο φινάλε με τον Φερμάντ, το οποίο όμως ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στον Σέζνι.
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ντόρτμουντ, επικρατώντας με 4-1. Ο Φόντεν άνοιξε το σκορ στο 22’, ο Χάαλαντ έκανε το 2-0 στο 29’, ενώ στο 57’ ο Φόντεν σημείωσε το δεύτερό του γκολ. Η Ντόρτμουντ μείωσε με τον Αντόν στο 72’, όμως ο Τσερκί σφράγισε τη νίκη της Σίτι που ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
Στο Μιλάνο, η Ίντερ δυσκολεύτηκε απέναντι στην Καϊράτ, αλλά τελικά νίκησε 2-1. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το σκορ στο 45’, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 55’ με τον Αράντ, και στο 67’ ο Κάρλος Αγκούστο πέτυχε το γκολ της νίκης για τους «νερατζούρι».
Η Νιούκαστλ πέτυχε την τρίτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Μπερν άνοιξε το σκορ στο 11’ και ο Ζοέλιντον στο 49’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Οι Άγγλοι ανέβηκαν στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Βάσκοι έμειναν χαμηλά.
Στο Άμστερνταμ, η Γαλατάσαραϊ διέλυσε με 3-0 τον Άγιαξ, με τον Οσιμέν να κάνει χατ τρικ (59’, 66’, 78’). Οι Τούρκοι έφτασαν τις τρεις νίκες στη διοργάνωση και βρίσκονται πλέον στην ένατη θέση, την ώρα που ο Άγιαξ παραμένει χωρίς βαθμό.
Στη Λισαβόνα, η Λεβερκούζεν νίκησε 1-0 την Μπενφίκα, χάρη σε κεφαλιά του Σικ στο 65’. Οι Πορτογάλοι είχαν δύο δοκάρια με τους Λουκεμπάκιο και Οταμέντι, ενώ ο Παυλίδης έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει.
Στη Μασσαλία, η Αταλάντα πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μαρσέιγ με 1-0, χάρη σε γκολ του Σάμαρτζιτς στο 90’. Ο Ντε Κατελάρε είχε χάσει πέναλτι για τους Ιταλούς στο 14’, αλλά η ομάδα του Γκασπερίνι άντεξε και σκαρφάλωσε στη 16η θέση.
Η βαθμολογία του Champions League (μετά από 4 αγωνιστικές)
|Θέση
|Ομάδα
|Αγώνες
|Γκολ
|Βαθμοί
|1
|Μπάγερν Μονάχου
|4
|14-3
|12
|2
|Άρσεναλ
|4
|11-0
|12
|3
|Ίντερ
|4
|11-1
|12
|4
|Μάντσεστερ Σίτι
|4
|10-3
|10
|5
|Παρί Σεν Ζερμέν
|4
|14-5
|9
|6
|Νιούκαστλ
|4
|10-2
|9
|7
|Ρεάλ Μαδρίτης
|4
|8-2
|9
|8
|Λίβερπουλ
|4
|9-4
|9
|9
|Γαλατάσαραϊ
|4
|8-6
|9
|10
|Τότεναμ
|4
|7-2
|8
|11
|Μπαρτσελόνα
|4
|12-7
|7
|12
|Τσέλσι
|4
|9-6
|7
|13
|Σπόρτινγκ
|4
|8-5
|7
|14
|Ντόρτμουντ
|4
|13-11
|7
|15
|Καραμπάγκ
|4
|8-7
|7
|16
|Αταλάντα
|4
|3-5
|7
|17
|Ατλέτικο Μαδρίτης
|4
|10-9
|6
|18
|Αϊντχόφεν
|4
|9-7
|5
|19
|Μονακό
|4
|4-6
|5
|20
|Πάφος
|4
|2-5
|5
|21
|Λεβερκούζεν
|4
|6-10
|5
|22
|Μπριζ
|4
|8-10
|4
|23
|Άιντραχτ
|4
|7-11
|4
|24
|Νάπολι
|4
|4-9
|4
|25
|Μαρσέιγ
|4
|6-5
|3
|26
|Γιουβέντους
|4
|7-8
|3
|27
|Αθλέτικ Μπιλμπάο
|4
|4-9
|3
|28
|Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
|4
|4-12
|3
|29
|Μπόντο Γκλιμτ
|4
|5-8
|2
|30
|Σλάβια Πράγας
|4
|2-8
|2
|31
|Ολυμπιακός
|4
|2-9
|2
|32
|Βιγιαρεάλ
|4
|2-6
|1
|33
|Κοπεγχάγη
|4
|4-12
|1
|34
|Καϊράτ Αλμάτι
|4
|2-11
|0
|35
|Μπενφίκα
|4
|2-8
|0
|36
|Άγιαξ
|4
|1-14
|0
Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
- Πάφος – Βιγιαρεάλ 1-0
- Καραμπάγκ – Τσέλσι 2-2
- Μπριζ – Μπαρτσελόνα 3-3
- Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ 4-1
- Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι 2-1
- Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1
- Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
- Μαρσέιγ – Αταλάντα 0-1
- Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ 0-3
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής (25-26 Νοεμβρίου)
Τρίτη 25 Νοεμβρίου
- Άγιαξ – Μπενφίκα
- Γαλατάσαραϊ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν
- Τσέλσι – Μπαρτσελόνα
- Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ
- Νάπολι – Καραμπάγκ
- Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ Μπιλμπάο
- Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους
- Μαρσέιγ – Νιούκαστλ
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου
- Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι
- Πάφος – Μονακό
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
- Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
- Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν
- Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
- Άιντραχτ – Αταλάντα
- Σπόρτινγκ – Μπριζ
Πηγή enikos.gr