Champions League: Στην Αστάνα για το «διπλό» ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα και οι πιθανές 11αδες

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League θα ανοίξει το απόγευμα της Τρίτης (9/12, 17:30) στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, καθώς η Καϊράτ που εδρεύει στο Αλμάτι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας (30.000 θέσεις), την Αστάνα Αρένα.

Οι καιρικές συνθήκες στη χώρα της κεντρικής Ασίας έχουν καταστήσει αδύνατο για την Καϊράτ να αγωνιστεί στην έδρα της, με την ομάδα να αναγκάζεται να μετακομίσει 1.200 χλμ. βόρεια, στην πρωτεύουσα Αστάνα.

Το εθνικό στάδιο του Καζακστάν είναι εξοπλισμένο με αναδιπλούμενη οροφή, κλιματισμό και θέρμανση κάτω από το έδαφος, καθιστώντας τις θερμοκρασίες των -20 ° C υποφερτές.

Οι δύο αντίπαλοι δεν έχουν καταγράψει ακόμη νίκη στην τρέχουσα φάση της διοργάνωσης, με το χρόνο να τελειώνει για να μπουν στην πρώτη 24άδα και να εξασφαλίσουν την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ.

Η Καϊράτ, η οποία κέρδισε το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στις ηπειρωτικές υποχρεώσεις της τον τελευταίο μήνα, αλλά παρά την προσπάθεια τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα.

Οι παίκτες του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν έδωσαν μάχες στο Μιλάνο (Ίντερ) και την Κοπεγχάγη τον Νοέμβριο, αλλά έχασαν και τους δύο αγώνες με διαφορά ενός γκολ, 2-1 στο «Σαν Σίρο» και 3-2 στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Σε αντίθεση με την Καϊράτ, η ελληνική ομάδα παίζει… full time από το τέλος της διακοπής των εθνικών αγώνων τον Νοέμβριο, έχοντας δώσει πέντε παιχνίδια μέσα σε 14 ημέρες.

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τέσσερις από αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της πειστικής νίκης με 3-0 εντός έδρας επί του ΟΦΗ το Σάββατο, ένα αποτέλεσμα που τον κρατά στην κορυφή της ελληνικής Super League.

Η μόνη ήττα στη διάρκεια αυτού του σερί ήρθε εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League σε μια συναρπαστική αναμέτρηση στον Πειραιά, που έληξε με νίκη 4-3 για τους γίγαντες της La Liga.

Με μόλις δύο βαθμούς στην Ευρώπη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κινδυνεύει σοβαρά να χάσει την ευκαιρία να μπει στην πρώτη 24άδα και να αποκλειστεί πρόωρα από τη διοργάνωση.

Ωστόσο, μια νίκη εκτός έδρας στο κρύο Καζακστάν όχι μόνο θα την έθετε ξανά στη διεκδίκηση για τα νοκ άουτ παιχνίδια, αλλά θα σηματοδοτούσε και την πρώτη νίκη της στο Champions League από τη σεζόν 2020-21.

Η Καϊράτ θα αγωνιστεί στη συνάντηση της Τρίτης χωρίς τον έφηβο επιθετικό της Νταστάν Σατπάεβ, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω κίτρινων καρτών. Έχοντας πετύχει τρία γκολ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του και επτά σε εννέα, ο 17χρονος θα αποτελέσει μεγάλη απώλεια για τους γηπεδούχους.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ζοάο Πάουλο έχει κάνει μόνο πέντε εμφανίσεις σε αγώνες με την Καϊράτ φέτος, με τον παίκτη να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τραυματισμό στο γόνατο. Ο συμπατριώτης του Έλντερ Σαντάνα αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα με το γόνατο, παίζοντας σε μόλις δύο αγώνες από τις αρχές του 2025.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, ο Ντάνι Γκαρθία θα πρέπει να επιδείξει την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά, δεδομένου ότι απέχει μία κίτρινη κάρτα από την τιμωρία. Κατά τα λοιπά, εκτός είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί από την UEFA ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ.

Οι πιθανές αρχικές ενδεκάδες

ΚΑΪΡΑΤ (Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν): Αναρμπέκοφ, Ματσάδο Μάτα, Σορόκιν, Σιρομπόκοφ, Μρίνσκι, Γκλέιζερ, Κασαμπουλάτ, Ταπάλοφ, Τζορτζίνιο, Γκρομίκο, Έντμιλσον Σάντος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (Κοστίνια), Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Στρεφέτσα (Ποντένσε), Μάρτινς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ