Champions League: Μεγάλες μάχες για την 3η αγωνιστική – Άρσεναλ-Ατλέτικο, Λεβερκούζεν-Παρί – Σέντρα στις 22:00

Η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League φέρνει ξανά τις ομάδες στη δράση, μετά το διάλειμμα των εθνικών αποστολών. Το αποψινό πρόγραμμα (σέντρα στις 22:00) μπορεί να μην περιλαμβάνει κάποιο μεγάλο ντέρμπι, ωστόσο παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αρκετές αναμετρήσεις αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κορυφής των ομίλων.

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα (2 νίκες, 4 γκολ υπέρ, κανένα κατά) υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, που έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση με μία νίκη και τρεις βαθμούς. Οι «Κανονιέρηδες» δείχνουν σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πάρει πίσω όλα τα χαμένα παιχνίδια της περσινής Premier League, ενώ η Ατλέτικο έρχεται από επιβλητική νίκη με 5-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Στο Emirates, ο Σιμεόνε αναμένεται να παρουσιάσει και πάλι τακτικές εκπλήξεις απέναντι σε μια ανεβασμένη Άρσεναλ.

Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν

Στη Γερμανία, η Μπάγερ Λεβερκούζεν υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, η οποία, αν και εντυπωσίασε με τη νίκη της απέναντι στη Μπαρτσελόνα, μετρά δύο σερί ισοπαλίες στη Ligue 1. Από την άλλη, η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ παραμένει αήττητη, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει νίκη στη διοργάνωση, μετρώντας δύο ισοπαλίες. Οι Γερμανοί διατηρούν μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις στη Bundesliga, ενώ το ματς αναμένεται να προσφέρει θέαμα και γκολ, με την Παρί να θεωρείται φαβορί χωρίς, ωστόσο, να έχει εύκολο έργο.

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

Στην Κοπεγχάγη, η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Νίκο Κόβατς θέλει να αφήσει πίσω την ήττα στο πρόσφατο ντέρμπι και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στους Δανούς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Η Ντόρτμουντ, με μία νίκη μέχρι στιγμής, επιδιώκει να δείξει την ποιότητά της και να παραμείνει κοντά στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Νιούκαστλ – Μπενφίκα

Στην Αγγλία, η Νιούκαστλ του Έντι Χάου φιλοξενεί τη Μπενφίκα, η οποία έρχεται από ήττα, αλλά έχει περισσότερη ξεκούραση, καθώς αγωνίστηκε μία ημέρα νωρίτερα. Οι γηπεδούχοι, με ηγέτη τον Νικ Βόλτεμαντε, αναζητούν σταθερότητα μετά τη νίκη επί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, με στόχο να χτίσουν πάνω στις θετικές τους εμφανίσεις.

Αϊντχόφεν – Νάπολι

Η Νάπολι, αν και δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό, αντιμετωπίζει εκτός έδρας την PSV Αϊντχόφεν του Πέτερ Μπος και αναμένεται να έχει ένα πιο άνετο βράδυ, εφόσον δείξει την απαραίτητη συγκέντρωση.

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

Στο Βιγιαρεάλ, η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία με τη Μονακό. Η «Κίτρινη Υποβρύχιο» παραμένει αουτσάιντερ, ωστόσο είναι ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια και δύσκολα παραδίνεται, ειδικά στην έδρα της.

Ουνιον Σεντ Σιλουάζ – Ίντερ

Τέλος, η Ίντερ του Κρίστιαν Κίβου ταξιδεύει στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσει την Ουνιόν. Οι Βέλγοι μπορεί να μην διαθέτουν τη λάμψη άλλων ομάδων, αλλά αγωνίζονται με πάθος και οργάνωση. Οι «Νερατζούρι», όμως, είναι πιο ώριμοι, υπολογιστικοί και αποτελεσματικοί, γνωρίζοντας καλά πώς να διαχειρίζονται τέτοιες αναμετρήσεις για να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή ελίτ.