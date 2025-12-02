Champions League γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού με 3-2 σετ επί της Ετσατσίμπασι

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία στο Μελίνα Μερκούρη, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο Champions League. Η ελληνική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και επικράτησε με 3-2 σετ της τουρκικής Ετσατσίμπασι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Συγκλονιστική ανατροπή

Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να υπερβούν μία από τις ισχυρότερες ομάδες του αθλήματος, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 0-1 και 1-2 σετ, αλλά βρήκε τις λύσεις και έστειλε τον αγώνα στο τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ έχασε το πρώτο ματς μπολ (14-13) και οι φιλοξενούμενες είχαν στη συνέχεια τα δικά τους ματς μπολ (14-15 και 15-16).

Καθοριστική ψυχραιμία στο τάι-μπρέικ

Στο κρίσιμο σημείο, οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς κράτησαν την ψυχραιμία τους και εκτέλεσαν σωστά. Προηγήθηκαν 17-16 χάρη σε άσσο της Στεφάνοβιτς και πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη μετά από λάθος της Στίσιακ.

Στατιστικά νίκης

Ολυμπιακός: 9 άσοι, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ, 31 λάθη αντιπάλων

Ετσατσίμπασι: 3 άσοι, 58 επιθέσεις, 16 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσοι), Τερζόγλου 8 (2 άσοι, 6 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 9 (2 άσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (2 άσοι), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού, Σαμπάτη, Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4.

Ετσατσίμπασι (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Τζακ-Κισάλ 15 (1 άσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4, Σαχίν 4, Ρέτκε 12 (1 άσος, 3 μπλοκ), Καρακούρτ 18 (1 άσος, 2 μπλοκ) / Σεμνέμ, Ντίκεν 2, Μάλιο