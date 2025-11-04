Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν Μονάχου – Η Λίβερπουλ «λύγισε» την Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μπάγερν Μονάχου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Champions League, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως παραμένει φόβητρο για κάθε αντίπαλο. Οι Βαυαροί πέρασαν νικηφόρα από το «Παρκ ντε Πρενς», επικρατώντας με 2-1 της περσινής πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase, και διατηρούν το απόλυτο «4 στα 4» στη διοργάνωση. Συγκάτοικός τους στην κορυφή βρίσκεται η Άρσεναλ, που εντυπωσιάζει επίσης, καθώς δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ μέχρι στιγμής.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν ο Λουίς Ντίας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε δύο σοβαρά λάθη της άμυνας των Παριζιάνων και πέτυχε γκολ στο 4’ και στο 32’. Ωστόσο, ο ίδιος έγινε και ο «αρνητικός ήρωας» λίγο αργότερα, αφού αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ύστερα από χρήση VAR για σκληρό μαρκάρισμα στον Χακίμι. Η Παρί προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Νέβες να μειώνει στο 74’, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει το σκορ. Έτσι, η Μπάγερν έφτασε το εντυπωσιακό «16 στα 16» σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη σε μία «οβίδα» κεφαλιά του ΜακΆλιστερ στο 61’. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έβαλε τέλος στο σερί νικών της «Βασίλισσας» και έδειξε ότι αρχίζει να ξεπερνά την αγωνιστική κρίση των προηγούμενων εβδομάδων.

Στο Τορίνο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Έλληνες Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη βασικούς, πήρε σημαντικό βαθμό απέναντι στη Γιουβέντους (1-1). Οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν στο 12’ με τον Αραούζο, αλλά οι Ιταλοί ισοφάρισαν με τον Βλάχοβιτς στο 35’.

Παράλληλα, στο Λονδίνο, η Τότεναμ έδειξε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της. Αν και αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 57’ λόγω αποβολής του Τζόνσον, συνέτριψε την Κοπεγχάγη με 4-0, συνεχίζοντας αήττητη (2 νίκες, 2 ισοπαλίες) και παραμένοντας στην πρώτη οκτάδα.

Στην Πράγα, η Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας 3-0 της Σλάβια Πράγας. Οι «κανονιέρηδες» προηγήθηκαν στο 32’ με πέναλτι του Μπουκαγίο Σάκα, ενώ ο Μερίνο σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (46’, 68’). Με αυτό το αποτέλεσμα, η Άρσεναλ έγινε η πρώτη ομάδα που πέτυχε «4 στα 4» στη League Phase, ενώ κράτησε ανέπαφη την εστία της για ένατο συνεχόμενο αγώνα, καταρρίπτοντας ρεκόρ που κρατούσε από το 1903.

Στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» της Νάπολι, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να αποσπάσει πολύτιμη ισοπαλία 0-0, βάζοντας τέλος στις βαριές ήττες των προηγούμενων αγώνων απέναντι σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Λίβερπουλ. Ο βαθμός αυτός μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμος για τη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο 17’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ωστόσο οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις με τον Πέπι (90’+3’).

Στη Νορβηγία, η Μονακό πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μπόντο Γκλιμτ, χάρη σε τέρμα του Μπαλογκάν στο 43’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Νάπολι (Ιταλία) – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία): 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Άρσεναλ (Αγγλία): 0-3 (32’ πεν. Σάκα, 46’, 68’ Μερίνο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία): 1-2 (74’ Νέβες – 4’, 32’ Λουίς Ντίας)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία): 1-0 (61’ ΜακΆλιστερ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο): 3-1 (39’ Άλβαρες, 73’ Γκάλαχερ, 90’+6’ Γιορέντε – 80’ Σάικς)

Γιουβέντους (Ιταλία) – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία): 1-1 (35’ Βλάχοβιτς – 12’ Αραούζο)

Τότεναμ (Αγγλία) – Κοπεγχάγη (Δανία): 4-0 (19’ Τζόνσον, 51’ Οντομπέρτ, 64’ Βαν ντε Βεν, 67’ Παλίνια)

Ολυμπιακός (Ελλάδα) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία): 1-1 (17’ Ζέλσον Μαρτίνς – 90’+3’ Πέπι)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Μονακό (Γαλλία): 0-1 (43’ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου