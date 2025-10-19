AOT – Aνθούπολη 2-0: Ντεμπούτο Νεμπεγλέρα με νίκη

Με το δεξί ξεκίνησε την παρουσία του στον πάγκο του ΑΟΤ ο Κώστας Νεμπεγλέρας που είδε τον ΑΟΤ υπό τις οδηγίες του να κερδίζουν την Ανθούπολη με 2-0 και να ανεβαίνουν στην βαθμολογία κλείνοντας κάπως την ψαλίδα με την κορυφή.

Ο Νεμπεγλέρας ξεκίνησε στο παιχνίδι τον Παπαδάκο ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι και μαζί με τον Ίτσιο στον οποίο έδωσε τα «κλειδιά» της οργάνωσης του αγώνα λόγω της απουσίας του Μέτσε ήταν οι δύο κορυφαίοι του ΑΟΤ.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο στο οποίο τα Τρίκαλα ελέω Λαζαρίνα δεν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με τον 18χρονο πορτιέρο να σταματά τον Μπάμπα σε τετ α τετ στο 18’ και στο 36’ είχε σωτήρια επέμβαση σε κεφαλιά του Χαττζησαββίδη.

Στην επανάληψη όμως τα Τρίκαλα μπήκαν δυνατά, με Ιτσιο, Παπαδάκο να είναι κυρίαρχοι στο κέντρο, τον Άνθη από τα αριστερά να κάνει «παπάδες» και τον Γκερπεσιώτη να αντικαθιστά με επιτυχία τον υστερούντα Φιρινίδη που βγήκε αλλαγή στο ημίχρονο κυριάρχησαν απόλυτα στο παιχνίδι.

Η αλήθεια είναι ότι στο γκολ δυσκολευόμεθα λίγο με χαρακτηριστικό ένα ανεπανάληπτο τετ α τετ του Κατσαμάγκα που … κατόρθωσε από μισό μέτρο να βγάλει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ευτυχώς «καθάρισε» ο Μαξακούλης για τα Τρίκαλα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 59’ στην προσπάθεια του να διώξει σε επικίνδυνο γέμισμα του Γκερπεσιώτη.

Το ματς «κλείδωσε» για τα Τρίκαλα στο 75’ όταν σε παρόμοια φάση που δεν δόθηκε πέναλτι στην Λαμία, αυτή τη φορά δόθηκε και ο Λαμπίρης που επίσης ήταν εξαιρετικός σήμερα σημείωσε το 2-0.

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. ο Γκουντέλας από την ΕΠΣ Καρδίτσας με βοηθούς τους Σκούτα από Φωκίδα και Σφυρή από την Μαγνησία. Κίτρινη κάρτα είδε ο Παπαδάκος των Τρικάλων

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Κ.Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης (46′ Γκερπεσιώτης), Λαμπίρης, Ίτσιος (90′ Τσάτσος), Σκόνδρας, Σουλιώτης, Άνθης, Κατσαμάγκας (81′ Σαμαντάς), Μποζίδης (68′ Ναζίμ), Παπαδάκος (81′ Λουκάς), Μηλιώτης

Ανθούπολη (Ζ. Ζιάγκας): Αντωνόπουλος, Μαξακούλης, Μπαρούτας(70′ Παπαγεωργίου), Αντωνίου, Φουρκιώτης, Χατζησαββίδης (60′ Κάντας), Αρσένης (77′ Κορτσάρι),Βαγενάς, Μπάμπα (70′ Χατζής),Μπαλογιάννης, Παπαδάκος (60′ Γιαννακόπουλος)

sportrikala.gr