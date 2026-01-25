AOT – Aναγέννηση Σχηματαρίου 2-1: Τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα

Τι και έφυγαν όλοι σχεδόν οι πρωταγωνιστές του πρώτου γύρου για διαφόρους λόγους, τι και αν δεν αποκτήθηκε ποτέ κλασικός σέντερ φορ, τι και αν η καθημερινότητα της ομάδας είναι προβληματική, αγωνιστικά η ομάδα έχει μεταμορφωθεί και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, αυτή την φορά επί της Αναγέννησης Σχηματαρίου με 2-1 και με το σκορ να την αδικεί.

Είναι προφανές ότι ο Νίκος Μπαδήμας έχει συμμαζέψει την ομάδα στον μέγιστο βαθμό, έχει αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο κάποιους από τους νέους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα (Κοκκίνης, Κακάμης, Σαμαντάς) αλλά κυρίως έχει δώσει άλλους ρόλους και πνοή στους υπάρχοντες με αποτέλεσμα στα τελευταία ματς οι «κυναέρυθροι» να παίζουν ελκυστικό και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο.

Όσο για το γκολ; ΄’Έρχεται κάθε φορά απ’ άλλον παίκτη καλύπτοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του κλασικού γκολτζή.

Η νίκη αυτή όχι μόνο ανέβασε αισθητά την ομάδα στην βαθμολογία και την έβαλε στην τριάδα (ήρθαν «κουτί» όλα τα αποτελέσματα) αλλά της έδωσε ώθηση και πίστη για την «μητέρα των μαχών» την ερχόμενη Κυριακή στην έδρα του πρωτοπόρου Αστέρα Σταυρού.

Το παιχνίδι

Ο ΑΟΤ μπήκε φουριόζος στο παιχνίδι και πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα είχε δοκάρι με τον Σαμαντά. Ο ίδιος παίκτης μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο είχε άλλες δύο ευκαιρίες αλλά το γκολ δεν ήρθε ούτε απ’ αυτόν, ούτε από τον Αντερέμι που είχε σπουδαία ευκαιρία στο 25΄αλλά κόντρα στην ροή του αγώνα σκόραραν οι φιλοξενούμενοι με τον Βλαχίδη στο 27’.

Η αντίδραση των Τρικάλων ήταν άμεση καθώς ισοφάρισαν με τον Κοκκίνη στο 32’.

Τα Τρίκαλα είχαν κάμποσες καλές ευκαιρίες να πετύχουν γκολ καθώς επέβαλλαν απόλυτα τον ρυθμό τους αλλά μια η αστοχία, μία ο Κυριαζίδης δεν επέτρεπαν την επίτευξη του δεύτερου γκολ.

Τελικά αυτό ήρθε στο 60’ με τον Ναζίμ ο οποίος πήρε το ριμπάουντ μετά από δοκάρι του Μέτσε…

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Παγωνόπουλος από την Mαγνησία με βοηθούς τους Αγγελόπουλο και Κατσίφο. Έδειξε κίτρινες κάρτες στους Κοκκίνη, Λαμπίρη του ΑΟΤ και Τσίκλο, Βλαχίδη της Αναγέννησης Σχηματαρίου.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Μπαδήμας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης, Λαμπίρης, Ορφανός, Ναζίμ, Κοκκίνης (75′ Σουλιώτης), Παπαδάκος (75′ Βασίλας), Αντερέμι (77΄ Χαλικιάς), Σαμαντάς, Μέτσε, Κακάμης (83΄’Πατρώνης)

Αναγέννηση Σχηματαρίου (Σωτήρης Παπαναστασίου): Κυριαζής, Ραϊος (71′ Αγουρζενιτζίδης), Δημόπουλος, Ηλιόπουλος, Σαντζάκου (71′ Μούτσος), Βλαχίδης, Τσιόκρης (83΄ Ζέρβας), Κατσής, Ρεσβάνης, Σιδέρης, Τσίκλος

