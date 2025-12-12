AOT: Χώρισαν οι δρόμοι με Νεμπεγλέρα, Ταξιάρχη – Προ των πυλών ο Μπαδήμας

Τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή Κώστα Νεμπεγλέρα και τον συνεργάτη του Κώστα Ταξιάρχη (αναφέρονται με αντίστροφη σειρά, προφανώς για διαδικαστικούς λόγους) ανακοίνωσαν τα Τρίκαλα, που αναζητούν ακόμα ένα προπονητή φέτος, αφού τη χρονιά ξεκίνησε ο Νίκος Θεοδοσιάδης.

Αναλυτικά η ενημέρωση των Θεσσαλών:

«Η διοίκηση του Α.Ο. Τρίκαλα κάνει αποδεκτή την παραίτηση του προπονητή Κώστα Ταξιάρχη και του άμεσου συνεργάτη του Κώστα Νεμπεγλέρα.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προπονητική τους καριέρα.»

Προ των πυλών ο Νίκος Μπαδήμας

Μια ανάσα από τη συμφωνία με τον Νίκο Μπαδήμα για την τεχνική ηγεσία δείχνουν τα Τρίκαλα, σύμφωνα με πληροφορίες του monobala.gr και άμεσα αναμένονται οι θετικές εξελίξεις, όπως όλα δείχνουν, για τη διαδοχή των Νεμπεγλέρα και Ταξιάρχη και αφού συζητήθηκαν αρκετές ακόμα περιπτώσεις για τον ΑΟΤ.

Ο έμπειρος τεχνικός, με παραστάσεις σε πάγκων ομάδων Super League 2, όπως σε ΠΑΣ Γιάννινα και Ηλιούπολη, έχει δουλέψει ακόμα σε Κοζάνη (είχε άνοδο), Εργοτέλη, Παναιγιάλειο, Μαρκό, Άρη Πετρούπολης και θεωρείται καλός γνώστης της κατηγορίας και όχι μόνο.

