AOT: “Κόλλησε” στο μηδέν και με τη Νέα Σελεύκεια

Γκέλα ολκής για τον ΑΟΤ καθώς με την λήξη του πρώτου γύρου δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την προτελευταία ομάδα της βαθμολογίας, την συμπαθέστατη και μαχητική Νέα Σελεύκεια η οποία με σφιχτές γραμμές, προσήλωση και μαχητικότητα πήρε την ισοπαλία.

Το κακό για τα Τρίκαλα σήμερα δεν ήταν μόνο το γκολ. Αυτό δείχνει να είναι ασθένεια ανίατη. Η ομάδα δεν σκοράρει και αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί πολλάκις από την αρχή της σεζόν. Το πρόβλημα είναι ότι η όλη εμφάνιση ήταν απογοητευτική καθώς καμία γραμμή δεν λειτούργησε ικανοποιητικά.

Το παιχνίδι των Τρικάλων μονότονο και προβλέψιμο. Η μπάλα στον Άνθη, να διεμβολίσει από τα αριστερά και να γεμίσει στην περιοχή. Όταν οι της Νέας Σελεύκειας άρχισαν να τον μαρκάρουν ικανοποιητικά χάθηκε και αυτή η δυνατότητα.

Από την άλλη η Νέα Σελεύκεια δεν απείλησε αλλά έπαιζε σφιχτά και οργανωμένα σε όλο το παιχνίδι.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους φίλους των Τρικάλων να αποδοκιμάζουν έντονα τους πάντες και κυρίως την τεχνική ηγεσία. Το θέμα είναι ότι για την εικόνα αυτήν φταίνε παραπάνω από ένας…

Η 3η συνεχόμενη ισοπαλία απομάκρυνε και άλλο την ομάδα από την κορυφή και με δεδομένο το ρεπό της ερχόμενης Κυριακής θα χαθεί και άλλο έδαφος.

Είναι πολύ πιθανό να έχουμε αλλαγές στον χρόνο της διακοπής. Για μια ακόμη φορά…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΟ Τρίκαλα (Κώστας Νεμπεγλέρας): Λαζαρίνας, Φιρινίδης (46′ Τσάτσος), Λαμπίρης, Ορφανός, Άνθης, Ναζίμ (63′ Ιορδανίδης), Αντερέμι (46′ Κατσαμάγκας), Λουκάς (46′ Σαμαντάς), Παπαδάκος (78′ Μποζίδης), Μέτσε, Μηλιώτης

ΑΕ Νέα Σελεύκεια (Αλέξανδρος Καρύδης): Γρηγορίου, Κ. Πετρίδης, Βασιλάκης, Τασιούλας, Μάντζας, Κύργιος, Πανταζής, Παππάς (85′ Μούστα), Νούσης (90′ Αναστασίου), Γούλας (65′ Κατσέλης), Γκόλιας (65′ Τσίτσιος)

