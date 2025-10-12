“Aυτοκτονία” ΑΟΤ στη Λαμία (2-2) – Άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς

Τα Τρίκαλα αν και προηγήθηκαν με 0-2 χάρη σε δύο εξαιρετικά παλικαρίσια και προσωπικά γκολ του Κώστα Μηλιώτη βρήκαν τον τρόπο να χάσουν το ασφαλές προβάδισμα των δύο γκολ με παιδαριώδη τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σοβαρή αντίδραση ομάδας που πάει για άνοδο (λέμε τώρα…).

Η Λαμία μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 67’ με γκολ του Ντότη και ισοφάρισε στο 80’ μετά από τραγικό λάθος του Γκέκα, ασυγχώρητο για την εμπειρία του. Ο τερματοφύλακας των Τρικάλων πήγε να ντριμπλάρει μέσα στην περιοχή αντίπαλο επιθετικό και στην φάση μπήκε και ο Φράγκος τον οποίο ο Γκέκας ανέτρεψε. Τόμπολα! Πέναλτι και αποβολή. Ο νεαρός Λαζαρίνας μπήκε στο ματς, έπεσε σωστά αλλά δεν απέτρεψε το γκολ της ισοφάρισης με τον Φυτόπουλο να ευστοχεί αλλά ήταν καταλυτική η παρουσία τους στα εναπομείναντα 20 περίπου λεπτά (εννιά ήταν οι καθυστερήσεις).

Ενέπνεε εμπιστοσύνη με τους Λαμιώτες να επιτίθενται κατά κύματα έχοντας και την αριθμητική υπεροχή ενώ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε απίστευτη επέμβαση σε κόρνερ σε τετ α τετ του Τρούμπουλου.

Ο ΑΟΤ απέτυχε λοιπόν παταγωδώς όχι μόνο να ανακτήσει την ψυχολογία του και να δείξει ότι μπορεί να μπει στην διεκδίκηση του τίτλου και ψάχνεται και πάλι.

Και όλα αυτά ενώ το ματς κυλούσε άριστα με Σκόνδρα, Σουλιώτη να κάνουν αψεγάδιαστο παιχνίδι, Μέτσε και Ίτσιο να κυριαρχούν στο κέντρο και Άνθης, Μηλιώτης μπροστά να είναι εξαιρετικοί.

Ουδείς κατάλαβε γιατί βγήκε ο Άνθης ενώ οι Σαμαντάς και Ναζίμ είναι ανέτοιμοι και είναι άγνωστο γιατί υπήρξε τέτοια σπουδή να αγωνιστούν.

Συμπέρασμα: Κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Ας ελπίσουμε να βρούμε τα πατήματα μας –αν διαθέτουμε- γιατί αρχίζουμε νωρίς νωρίς να ξεμακραίνουμε από την κορυφή έχοντας ως αντιπάλους μέτριες ομάδες…

Το φιλμ του αγώνα

9′ Ο Μηλιώτης μετά απο λάθος της άμυνας της Λαμίας έκλεψε την μπάλα και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα τιυ Στάγκου.Συγκεκριμένα ο Κουφιώτης πάσαρε για τον Διαμαντή που πήγε να γυρίσει την μπάλα προς πίσω χωρίς να δει ότι την φάση παρακολουθούσε ο Μηλιώτης που έκλεψε και αφού προχώρησε λίγο νίκησε τον Στάγκο για να σημειώσει το 0-1.

33΄’ Εντυπωσιακή ενέργεια του Άνθη, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του μπήκε στην περιοχή απο τα αριστερά και έβγαλε ασίστ για τον Μποζίδη αλλά λίγο πριν σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα έδιωξε σωτήρια για την Λαμία ο Κουφιώτης

41΄ Απευθείας χτύπημα φάουλ του Ντότη διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Γκέκας

50′ Επικίνδυνο γύρισμα του Φράγκου μέσα στην μικρή περιοχή αλλά ο Σκόνδρας κάλυψε ωραία με το σώμα του και μάζεψεο Γκέκας

62′ Τρομερή ενέργεια Μηλιώτη. Με την πλάτη γυρισμένη στο κέντρο ξέφυγε απο τον προσωπικό του αντίπαλο, έκανε μία κούρσα με την μπάλα στα πόδια και πλάσαρε υποδειγματικά τον Στάγκο για το 0-2!!!

67′ Ο Γιώτης με ωραία ενέργεια απο τα αριστερά έσπασε την μπάλα για την καρδιά της άμυνας των Τρικάλων και ο Ντότης απο κοντά μείωσε σε 1-2!

77′ Ο Γκέκας “διαβάζει” την φάση και διώχνει προ του Φράγκου

78′ Τραγωδία!!! Λάθος Γκέκα, χάνει την μπάλα,ανατρέπει τον Φράγκο και ο διαιτητής υποδεικνύει πέναλτι!!! Αποβάλλεται ο τερματοφύλακας των Τρικάλων!!!

80′ Περνά στο παιχνίδι ο νεαρός Λαζαρίνας στην θέση του Ίτσιου

81′ Ο Φυτόπουλος νικά τον Λαζαρίνα και ισοφαρίζει σε 2-2!!! Δέκα λεπτά συνκαθυστερήσεις με παίκτη λιγότερο τα Τρίκαλα

96′ Απίστευτη επέμβαση Λαζαρίνα σε τετ α τετ με τον Τρούμπουλο σε κόρνερ!!!

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κ. Ξηρογιάννης (Βοιωτίας) με βοηθούς τους κ.κ. Τασιόπουλο (Θεσσαλίας), Κατσίφο (Θεσσαλίας). Απέβαλλε στο 78’ με κόκκινη κάρτα τον Γκέκα ενώ έδειξε κίτρινες κάρτες στους Αντερέμι, Μέτσε, Γκερμπεσιώτη, Ίτσιο του ΑΟΤ και Ραφαήλ Μαργαρίτη, Τσιάκα της Λαμίας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ Λαμία (Λάκης Παπανικολάου): Στάγκος, Διαμαντής, Γιώτης, Κουφιώτης, Τρούμπουλoς, Μαργαρίτης Αθανάσιος(63′ Λιοπύρρης), Φράγκος, Μαργαρίτης Ραφαήλ, Ντότης (90′ Ζαλοκώστας), Τσιάκας, Φυτόπουλος

ΑΟ Τρίκαλα (Νίκος Θεοδοσιάδης): Γκέκας, Γκερμπεσιώτης, Ίτσιος (80′ Λαζαρίνας), Σκόνδρας, Άνθης (60’Λαμπίρης), Μέτσε, Μποζίδης (60′ Ναζίμ), Αντερέμι (46′ Σαμαντάς), Φιρινίδης, Σουλιώτης(76′ λ.τρ. Ορφανός), Μηλιώτης

sportrikala.gr