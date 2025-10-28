Όταν ο Ερνέστο Βαλβέρδε αποθέωνε τον Ράφα Μπενίτεθ – «Ήταν καθοριστικός για την αναγνώριση των Ισπανών προπονητών»

O Ράφα Μπενίτεθ έχει κάνει ήδη το πρώτο του… βήμα στην ελληνική Super League με τον Παναθηναϊκό (2-0 τον Αστέρα Τρίπολης). Μία μόλις ημέρα, μετά την επίσημη παρουσίασή του από τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζο.

Ο 65χρονος -γεννημένος στη Μαδρίτη-Ισπανός προπονητής έχει ήδη καταγράψει-εδώ στην Αθήνα- τον 1.172ο αγώνα του, μετρώντας 573 νίκες, 280 ισοπαλίες και 319 ήττες. Με την 15η ομάδα στη μακρά διαδρομή της πλούσιας σε τίτλους καριέρα του.

Με μαγική στιγμή του την αξέχαστη νίκη με τη Λίβερπουλ εναντίον της Μίλαν στον τελικό του Champions League το 2005, στην Κωνσταντινούπολη.

Δεν φτάνει κανείς στο επίπεδο που έφτασε ο Ράφα Μπενίτεθ χωρίς να αποκτήσει μερικούς, αν όχι…«εχθρούς», σίγουρα σκληρούς αντιπάλους, ανάμεσά τους Άλεξ Φέργκιουσον, Αρσέν Βενγκέρ, Ζοσέ Μουρίνιο.

Αλλά και καλούς φίλους. Κυρίως όμως ανθρώπους του ποδοσφαίρου που τον παραδέχονται και δεν διστάζουν να παραδεχθούν την επιδραστικότητα του.

Από τον προπονητή της Αθλέτικ Μπιλμπάο Ερνέστο Βαλβέρδε στον Τσάμπι Αλόνσο, πρώην παίκτη του στην Λίβερπουλ και νυν προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Πάκο Αγιεσταράν-βοηθό του στη Λίβερπουλ για 3 χρόνια (2004-2007)-, και από τους πρώην παίκτες του, Φερνάντο Τόρες, τον Στίβεν Τζέραντ στον Ντανιέλ Άγκερ και τον Γκρεγκ Μπέλαμι και τον Χουάν Μάτα, με τα λόγια τους δείχνουν ότι ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να είναι περήφανος για τα ίχνη που έχει αφήσει πίσω του.

«Αν έπρεπε να διαλέξω έναν Ισπανό προπονητή που έχει ανοίξει το δρόμο για τους συναδέλφους του στο να δημιουργήσει ένα διεθνές όνομα για τον εαυτό του, αυτός είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Στη Βαλένθια, όπου μπόρεσε να αμφισβητήσει την υπεροχή της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα, και στη συνέχεια η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ με την επιτυχία του εκεί, ήταν καθοριστικές στιγμές για την αναγνώριση των Ισπανών προπονητών γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο», έχει πει ο Ερνέστο Βαλβέρδε, που πέρασε δύο φορές (2008-09 και 2010-12) με επιτυχία από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό.

«Ο Ράφα ήταν ψύχραιμος στη σχέση του με τον παίκτη. Έβλεπε τα πράγματα από επαγγελματικής άποψης. Έβαζε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον εαυτό του και τους παίκτες. Θα έλεγα ότι χρειαζόταν υπομονή μαζί του. Αν την είχες, μάθαινες πολλά», ανέφερε ο Τσάμπι Αλόνσο για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Φερνάντο Τόρες, πρώην διεθνή Ισπανός επιθετικός, ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίστηκε και στη Λίβρπουλ, δεν έχει καμία αμφιβολία: «Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν ο πιο σημαντικός προπονητής στην καριέρα μου. Δεν ήταν εύκολο για μένα να φύγω από την Ατλέτικο, να έρθω στην Αγγλία και να παίξω σε ένα πολύ πιο γρήγορο παιχνίδι που είναι πιο δυναμικό και σωματικό από τη Λα Λίγκα. Ο Ράφα ήταν ο μόνος που ήξερε πώς να με βοηθήσει να βελτιωθώ. Προτεραιότητά του είναι η ομάδα, αλλά προσαρμόζει τις συνθήκες για να ταιριάξει ο καθένας στην ομάδα. Αυτό είναι το μυστικό του. Για να το κάνει αυτό, διατηρεί έναν συνεχή προσωπικό διάλογο με κάθε παίκτη», είπε και συνέχισε: «Ο Ράφα με έμαθε να απαιτώ το μέγιστο από τον εαυτό μου κάθε μέρα και ποτέ να μην χαλαρώνω. Όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα που τα πάει καλά, οι παίκτες τείνουν να χαλαρώνουν, αλλά εσύ πρέπει πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου, ποτέ να μην χαλαρώνεις και να προσπαθείς να δίνεις το μέγιστο κάθε μέρα. Ερχεται σε εσένα στην προπόνηση και σε πιέζει περισσότερο κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα. Σου δείχνει περισσότερες ασκήσεις. Υπολογίζει τα πάντα, τις κινήσεις και τις μακρινές πάσες, και τα μελετά όλα στον υπολογιστή του».

Ιδιαίτερη η σχέση του με τον Στίβεν Τζέραρντ

«Ο Ράφα είναι από τους τύπους που όταν τελειώνεις έναν αγώνα ως παίκτης του αγώνα έχοντας σκοράρει τρία γκολ, δεν το αναφέρει καν. Αντίθετα, θα αναφέρει ότι δεν χρησιμοποίησες ποτέ το αριστερό σου πόδι σε ένα συγκεκριμένο σημείο», είπε.

Ο Φρανσίσκο Μαρτίν «Πάκο» Αγεσταράν Μπαραντιαράν,νυν βοηθός του Ουνάι Έμερι στην Άστον Βίλα, τόνισε: «Ο Ράφα ήταν ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν λίγο τον τρόπο με τον οποίο οι προπονητές διδάσκουν τον παίκτη. Όταν ήμουν παίκτης, μας έλεγαν πάντα: “Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις τάκλιν, να αμύνεσαι”. Αλλά ο Ράφα ήταν διαφορετικός. Ο Ράφα ρώτησε τους παίκτες πώς ένιωθαν και άλλαξε εντελώς τη νοοτροπία. Σε παιδαγωγικό επίπεδο, ο Ράφα ήταν ο καλύτερος προπονητής στη ζωή μου. Ήταν πολύ ωραίο να συνεργαστώ μαζί του ως παίκτης και στη συνέχεια ως βοηθός του για τρία χρόνια στη Λίβερπουλ. Για μένα, ήταν σαν Μάστερς».

Ο Ντάνιλε Αγκέρ, πρώην διεθνής Δανός αμυντικός αμυντικός (αγωνίστηκε και στη Λίβερπουλ), νυν βοηθός προπονητή στην εθνική Δανίας, ήταν απόλυτος: «Ήταν, χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος τακτικός με τον οποίο έχω παίξει. Μπορούσε να αλλάξει σχηματισμό και τακτική τρεις φορές σε ένα παιχνίδι».

Ανάλογα τα λόγια και του Ουαλού Κρεγκ Μπέλαμι, νυν ομοσπονδιακού της χώρας του, διεθνής επιθετικός (αγωνίστηκε και στη Λίβερπουλ): «Το έχω δηλώσει δημόσια πρόσφατα και θα το πω ξανά τώρα που έχω μάθει περισσότερα από τον Ραφαέλ Μπενίτεθ από οποιονδήποτε άλλο προπονητή με τον οποίο έχω συνεργαστεί»

Ο Χουάν Μάτα, έχοντας συνεργαστεί μαζί του στην Τσέλσι, θα πει: «Καταλαβαίνει ποιο θα μπορούσε να είναι το κλειδί για τη νίκη σε παιχνίδια και τα εξετάζει πέρα από το πλαίσιο των όσων έχουν συμβεί στους τελευταίους αγώνες