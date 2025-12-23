Χριστουγεννιάτικο διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας με δίδυμο Όσμαν – Ναν – Ανατροπή και νίκη επί της Ζαλγκίρις

Το τείχος άμυνας που ύψωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο οδήγησε το «τριφύλλι» σε μία μεγάλη ανατροπή από το -14 και σε ένα τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 92-85 της Ζαλγκίρις, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και 12η στο σύνολο, πιάνοντας την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη θέση.

Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 10-8 και πλέον βλέπουν με… κιάλια την εξάδα.

Ο παράγοντας Γιούρτσεβεν

Στη δεύτερη περίοδο, με την είσοδο του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Παναθηναϊκός βρήκε πόντους στο ζωγραφιστό. Ο Τούρκος σέντερ του “τριφυλλιού” συνεργάστηκε άψογα στις πρώτες επιθέσεις, βρίσκοντας σκορ από μέση απόσταση. Οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν μείωσαν σε 32-28, αλλά ένα λάθος του Ναν και ένα αντιαθλητικό φάουλ και καλάθι του Ράιτ, έφερε την διαφορά και πάλι κοντά σε διψήφια επίπεδα και το 37-28.

Η άμυνα του Παναθηναϊκού εξακολουθούσε, σύμφωνα με το ertsports, να είναι προβληματική στις περιστροφές, με τον Ράιτ και τον Τουμπέλις να κάνουν ότι θέλουν στο ζωγραφιστό, την στιγμή που το “τριφύλλι” υστερούσε και στην επίθεση. Με το πέρας της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο με διψήφια διαφορά και το 50-40, δείχνονας τις εξαιρετικές τους επιθετικές επιλογές

Η αντεπίθεση στο 2ο ημίχρονο

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στο ματς, μετά από πέντε άγονα λεπτά, με τους Λιθουανούς να έχουν τα ηνία της αναμέτρησης, δείχνοντας αρκετά σίγουροι για την έκβαση της όσο περνούσε ο χρόνος.

Οι ψηλοί της Ζάλγκιρις κυριαρχούσαν, αλλά όλα αυτά μέχρι τα τελευταία πέντε λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Οι “πράσινοι” με καλάθια του Όσμαν και του Ναν, μείωσαν τη διαφορά από το -14 και το 56-42, στο -1 και το 64-63. Εκεί φάνηκαν τα αποθέματα ενέργειας των παικτών του Έρκγιν Άταμαν που κατάφεραν να δείξουν πως παρά τις κακές άμυνες, είχαν τον τρόπο να μειώσουν και να ξαναμπούν στο ματς.

Η ολική ανατροπή μέσω Όσμαν

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι “πράσινοι” με εκτελεστή τον Τσέντι Όσμαν και άξιο συμπαραστάτη τον Κέντρικ Ναν, έκαναν την ανατροπή και έφτασαν ακόμη και στο +11 με το 79-68.

Οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις φάνηκαν αρκετά “άδιοι”, καθώς στην επίθεση δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα σκορ, καθώς ο Παναθηναϊκός προσέγγισε διαφορετικά την αναμέτρηση την στιγμή που πάτησε… γκάζι.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92