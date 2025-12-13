Χρήστος Ζαφείρης: Αποθεώθηκε στο «αντίο» του στην Σλάβια Πράγας και τώρα… ΠΑΟΚ

Συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το «αντίο» του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβια Πράγας, λίγο πριν ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο διεθνή να ολοκληρώνει την παρουσία του στην Τσεχία, να αποθεώνεται από τον κόσμο και να ετοιμάζεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα από τις αρχές του νέου έτους.

Η μεγάλη μεταγραφή του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι παίρνει σάρκα και οστά μέσα στον χειμώνα, με τον Χρήστο Ζαφείρη να δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας και να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας μέσος αγωνίστηκε για 73 λεπτά στη νίκη της ομάδας του με 4-3 απέναντι στη Γιάμπλονετς και στο φινάλε γνώρισε την καθολική αποθέωση. Ο ίδιος κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων, οι συμπαίκτες του τον σήκωσαν και τον πέταξαν στον αέρα, ενώ ο Ζαφείρης, εμφανώς συγκινημένος, πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τη Σλάβια και τον κόσμο της για την αγάπη που του έδειξαν. Η τσέχικη ομάδα, μάλιστα, τον αποχαιρέτησε στα social media γράφοντας στα ελληνικά «Ευχαριστώ».

Ο 22χρονος πήρε μεταγραφή στη Σλάβια Πράγας το 2023, ανδρώθηκε αγωνιστικά με τα χρώματά της και πανηγύρισε ένα Κύπελλο και ένα Πρωτάθλημα, καταγράφοντας περισσότερες από 120 συμμετοχές. Το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ τον έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του και πλέον θα μπορέσει να τον αξιοποιήσει και στο γήπεδο, καθώς ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.