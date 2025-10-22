Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Όλα άλλαξαν από δυο ανεξήγητες αποφάσεις, την αποβολή και το πέναλτι»

Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με σκορ 6-1 από την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στις διαιτητικές αποφάσεις που – όπως υποστήριξε – επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τη διαχείριση του ματς από τον Ελβετό ρέφερι Ουρς Σνάιντερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Υπήρχε μια στιγμή όπου μπήκαμε στο μας, όταν βάλαμε το γκολ. Όλα άλλαξαν από δυο ανεξήγητες αποφάσεις. Την αποβολή και το πέναλτι. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εκεί άλλαξαν όλα. Δυστυχώς σε λίγες μέρες κανείς δεν θα θυμάται τι έγινε στο ματς αλλά το αποτέλεσμα.

Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δυο γκολ από δικά μας λάθη. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και τους διευκολύναμε. Ξέρουν να τιμωρούν αυτούς τους χώρους. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο μέρος, ισορροπήσαμε και είχαμε ενέργεια. Μετά την αποβολή όλα τελείωσαν για μας. Δεν υπήρχε ελπίδα.

Δεν έχει σημασία το ντέρμπι. Έχουμε σίγουρα δυο τραυματίες, μπορεί και τρεις. Θα δούμε την κατάσταση τους στο Ρέντη».