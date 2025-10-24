Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς οι Ισπανοί δημοσιογράφοι τον «πολιόρκησαν» με ερωτήσεις για τη μεγάλη αναμέτρηση, αλλά και για την επιστροφή του στην πατρίδα του.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» μίλησε για όλα: το στιλ παιχνιδιού της ομάδας, τη Μπαρτσελόνα, τον Πέδρι, τον Φλικ, ακόμη και για τον ρόλο των φιλάθλων του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για το στιλ της ομάδας του: «Δεν θα αλλάξει τίποτα (για την ομάδα). Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε και αυτό δεν θα αλλάξει καθόλου.»

Για τον Μέσι και άλλους αστέρες: «Κάποια φαινόμενα παικτών είναι δύσκολο να επαναληφθούν. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε. Πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αμυνθούμε σωστά. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Γιαμάλ αλλά δεν είναι ο μόνος. Πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την επιστροφή του στην Ισπανία: «Είναι πολύ όμορφο που γυρνάω εδώ να παίξω σε αυτήν την πολύ όμορφη διοργάνωση. Ελπίζω και περιμένω αυτό που είπε ο Ντάνι: να είμαστε η πιο καλή βερσιόν του εαυτού μας αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει και η Μπαρτσελόνα να μην είναι σε καλή μέρα. Έχουμε τη θέληση. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αξίζει να αναφερθούμε και στον προπονητή της Μπαρτσελόνα».

Για τον Πέδρι: «Έχουμε πολλά σενάρια διαφορετικά και δεν αφορά μόνο στον Πέδρι. Στο επίπεδο που παίζει ο ίδιος είναι σαν ξεχνάμε τους υπόλοιπους. Είναι οι πάσες που δίνει και αυτός που τρέχει περισσότερο.».

Για τους αγώνες του με τη Μπαρτσελόνα: «Είναι διαφορετικό παιχνίδι αρχικά. Πριν 2-3 σεζόν ήταν η Σεβίλλη που ήταν τελευταία και χάσαμε. Τις περισσότερες φορές απέναντι στη Μπαρτσελόνα ήταν στην ομαδάρα (έτσι αναφέρεται στη μετάφραση) του Γκουαρντιόλα. Ερχόμαστε με τη θέληση. Το καλό του Ολυμπιακού είναι ο κόσμος του (που ζητά πάντα τη νίκη). Οι φανς μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Είναι αυτοί που μας δίνουν ώθηση.».

Για την αγάπη από τους Ισπανούς και το εάν ετοιμάζει έκπληξη: «Όχι δεν πρόκειται να πω κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ και για κάτι καλό και για κάτι κακό. Ότι γίνει.».

Για τα αποτελέσματα της Μπαρτσελόνα: «Η αντίπαλη ομάδα έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί. Ο τρόπος που παίζει η Μπαρτσελόνα δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ίσως όσον αφορά στους παίκτες γιατί έχει πολλούς τραυματίες. Μπορεί οι αυτοματισμοί που έχουν στο σύστημά τους να χαθούν. Η άμυνα επίσης να μην είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά. Θα προσπαθήσουν να έχουν περισσότερη κατοχή και να μην δώσουν ελευθερία.».

Για τον Φλικ και την αποβολή του: «Και εμένα με έχουν αποβάλλει. Με την ηλικία (όσο μεγαλώνεις) ηρεμεί κανείς. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν νομίζω να τον αποβάλλουν ξανά. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος.».

Για τους παίκτες που έχουν θητεία στη Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό και εάν μίλησε μαζί τους ή με τον Βαλβέρδε: «Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Σήμερα έχει τόσους τρόπους να μάθεις πως παίζει ο αντίπαλος. Θα μιλήσω με κάποιον που είναι φίλος μου. Υπάρχουν 40.000 τρόποι για να μάθεις έναν αντίπαλο. Μιλάω με τον Ερνέστο αλλά δεν θα ήταν χρήσιμο να τον ρωτήσω για τη Μπαρτσελόνα. Θα μιλάγαμε για τον Ολυμπιακό.».

Το ντέρμπι με τη Ρεάλ: «Δεν θα απαντήσω σε αυτό.».

Ντάνι Γκαρθία: «Εάν κάνεις ένα καλό παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα μπορείς να την κερδίσεις»

«Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να είσαι στην καλύτερή σου κατάσταση όταν αντιμετωπίζεις ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα. Αποδείξαμε απέναντι στην Άρσεναλ ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Να παρουσιάσουμε την πιο καλή εκδοχή μας. Ελπίζω να δείξουμε και αύριο την ίδια εικόνα, αλλά να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα».

Λόγια -μεταξύ άλλων- του Ισπανού μέσου του Ολυμπιακού, Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των «Ερυθρολεύκων» στη συνέντευξη Τύπου σήμερα (20/10) για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ, στην 3η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Μιλώντας για την πρόκληση του ματς και τους παίκτες μεγάλης κα μικρής ηλικίας, είπε: «Βέβαια είναι μία μεγάλη πρόκληση. Και αυτό ισχύει και για εμένα , που είμαι ένα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες της ομάδας, αλλά και για τους μικρότερους. Έχουμε πολλή όρεξη να παίξουμε και θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Είναι ένα παιχνίδι Champions League είναι μία μεγάλη πρόκληση και έχουμε όρεξη να παίξουμε και να πάμε καλά. Σε όλες τις ηλικίες μπορείς να το απολαύσεις το ίδιο».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παιχνίδια του με την Μπαρτσελόνα: «’Έχω παίξει 23 φορές. Σε αυτά έχω χάσει τα 19-20 και έχω κερδίσει τα 3-4. Ήταν ωραία παιχνίδια και αξέχαστες στιγμές. Εάν κάνεις ένα καλό παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα μπορείς να την κερδίσεις».

Σε ερώτηση για το κοινό σημείο-εάν υπάρχει- ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, τόνισε: «Είναι πως είναι δύο τεράστιες ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τη διοργάνωση. Όμως σημασία έχει πόσο καλός πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός. Είναι όμως διαφορετικές ομάδες και τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».