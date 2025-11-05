Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που άξιζε απέναντι στην Αϊντχόφεν, καθώς δέχτηκε την ισοφάριση στο φινάλε του αγώνα και το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών, εκφράζοντας την άποψη πως το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα.

«Πραγματικά είναι μια από τις βραδιές που το ποδόσφαιρο δεν δίνει ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αξίζαμε τη νίκη. Από τη στιγμή που έγινε το φάουλ, έγινε το σουτ, το εκμεταλλεύτηκαν και έβαλαν το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της Κυριακής», δήλωσε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός.

Αναφερόμενος στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού, τόνισε: «Λίγο από όλα. Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που είτε χάρη στον τερματοφύλακά τους, είτε χάρη στη μη ευστοχία μας δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, όταν δεν καθαρίζεις το ματς θα σε ισοφαρίσουν».

Όσο για το αν η ομάδα του μπορεί να προκριθεί στη συνέχεια της διοργάνωσης, ο Μεντιλίμπαρ απάντησε: «Όλοι συνεχίζουμε να ρωτάμε το ίδιο πράγμα. Είναι μια μεγάλη και δύσκολη διοργάνωση. Δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, υπάρχουν καλύτερες ομάδες από εμάς. Όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είμαστε το φαβορί για να κερδίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση, θα δούμε ένα ένα τα παιχνίδια και τι μπορεί να συμβεί».